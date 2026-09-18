Cyclisme : Vignonfodo, première pro béninoise, disputera deux épreuves aux Mondiaux

La coureuse du WCC Team arrive à Montréal avec le titre national U23 du contre-la-montre remporté en juin et une progression construite au Centre mondial du cyclisme.

Georgette Vignonfodo représentera le Bénin aux Championnats du monde Route UCI 2026, programmés du 20 au 27 septembre à Montréal, au Canada. La cycliste béninoise est engagée chez les moins de 23 ans sur deux épreuves : le contre-la-montre individuel le 21 septembre puis la course en ligne le 27 septembre.

La jeune coureuse aborde ce rendez-vous dans sa première saison au sein de la WCC Team, l’équipe continentale féminine du Centre mondial du cyclisme de l’UCI. Elle est devenue en 2026 la première Béninoise à intégrer une équipe continentale, un statut confirmé par la Fédération béninoise de cyclisme et par l’effectif officiel publié par l’UCI.

Vignonfodo arrive à Montréal avec le titre national U23 du contre-la-montre remporté en juin. La Fédération béninoise de cyclisme indique qu’elle avait alors réalisé la meilleure vitesse moyenne de sa catégorie, à 39,4 km/h. Sur la course en ligne des mêmes championnats nationaux, elle avait terminé deuxième derrière Charlotte Mètoévi.

L’UCI annonce treize épreuves au programme des Mondiaux de Montréal, avec environ 1 000 participants répartis entre les catégories Elite, moins de 23 ans et juniors, chez les hommes et les femmes. La compétition marque le retour des Championnats du monde sur route à Montréal, plus d’un demi-siècle après l’édition de 1974.

La Béninoise poursuit ainsi sa progression après deux titres nationaux juniors consécutifs en course en ligne et en contre-la-montre en 2024 et 2025. L’UCI la présente parmi les plus jeunes membres de la WCC Team 2026, formation qui réunit dix coureuses de dix pays.

La première sortie de Vignonfodo à Montréal est annoncée pour le lundi 21 septembre sur le contre-la-montre U23 féminin. Sa deuxième course est prévue six jours plus tard, le dimanche 27 septembre, sur l’épreuve en ligne.