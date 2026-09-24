Les sanctions américaines coupent les compagnies iraniennes de plusieurs destinations

Les Émirats arabes unis ont suspendu tous les vols des transporteurs iraniens. Oman, la Géorgie, l’Azerbaïdjan et Bagdad figurent aussi parmi les liaisons interrompues.

Les nouvelles sanctions américaines ont provoqué jeudi 24 septembre une série de suspensions de vols opérés par des compagnies iraniennes. L’Autorité générale de l’aviation civile des Émirats arabes unis a interdit leurs dessertes jusqu’à nouvel ordre, tandis que l’agence iranienne Tasnim a signalé des interruptions vers Oman, la Géorgie, l’Azerbaïdjan et Bagdad.

Washington avait fixé au 23 septembre la date limite à partir de laquelle les entreprises étrangères fournissant des services aux transporteurs iraniens s’exposeraient à des sanctions secondaires. Le Trésor américain a placé le 8 septembre les dernières compagnies iraniennes encore actives sous sanctions, en accusant le secteur aérien de soutenir les réseaux militaires et financiers de Téhéran.

Selon Reuters, un haut responsable iranien a menacé mercredi de rendre « inutilisables » les aéroports des pays appliquant l’interdiction américaine. Ces restrictions réduisent encore les possibilités de déplacement international des Iraniens, alors que la plupart des compagnies étrangères ne desservent déjà plus le pays.

L’aéroport Imam-Khomeini de Téhéran affichait encore jeudi des vols vers l’Afghanistan, l’Arménie, la Chine, l’Irak, le Pakistan, le Tadjikistan et la Turquie. Aucune liaison n’apparaissait toutefois avec les États du Golfe voisins, importants pôles commerciaux et de transit pour l’Iran.