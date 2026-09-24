Portugal: Cristiano Ronaldo a envisagé de prendre sa retraite internationale après le Mondial 2026

À 41 ans, Cristiano Ronaldo n’excluait pas de tourner la page de la sélection portugaise après la Coupe du monde 2026. Après avoir échangé avec le président de la Fédération et le sélectionneur Jorge Jesus, le quintuple Ballon d’Or a finalement choisi de poursuivre son aventure internationale.

Cristiano Ronaldo a reconnu avoir sérieusement envisagé de mettre un terme à sa carrière internationale après la Coupe du monde 2026. Le capitaine du Portugal, qui continue d’évoluer au plus haut niveau avec Al-Nassr, a toutefois changé d’avis après des discussions avec les dirigeants de la sélection. « J’ai pensé à prendre ma retraite du football international après la Coupe du monde », a déclaré l’attaquant portugais.

Après avoir échangé avec le président de la Fédération portugaise et le sélectionneur Jorge Jesus, Ronaldo a finalement décidé de rester à la disposition de son pays. « Mais j’ai parlé au président, à l’entraîneur et je suis toujours là. Je suis un atout, je peux aider », a-t-il expliqué. Le Portugais devrait ainsi poursuivre son parcours avec la Seleção lors des prochaines échéances internationales. Malgré les interrogations autour de la fin de sa carrière, Ronaldo entend également continuer à jouer un rôle auprès de la jeune génération.

« Les jeunes m’adorent parce qu’ils m’ont vu comme un exemple, et c’est pour moi le plus important », a-t-il confié. Et même après avoir raccroché les crampons, le Portugais compte conserver cette volonté de transmettre : « Je continuerai à le faire même après ma retraite, dans 10 ans. »