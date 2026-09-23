Éliminatoires CAN 2027 : 12 sélections privées de domicile, le Bénin à Abidjan

Douze sélections africaines devront jouer à domicile sur terrain neutre au début des éliminatoires de la CAN 2027. Le Bénin recevra la Mauritanie à Abidjan.

Les éliminatoires de la CAN 2027 démarrent avec 12 sélections contraintes de disputer leurs rencontres à domicile sur terrain neutre, faute d’enceinte jugée conforme par la CAF. De son côté, le Bénin recevra la Mauritanie à Abidjan le 29 septembre.

Les Guépards joueront cette deuxième journée du groupe F au stade Alassane-Ouattara d’Ebimpé, à 19 h GMT. Le choix de cette enceinte avait remplacé le stade Félix-Houphouët-Boigny, initialement annoncé pour la réception béninoise.

Avant ce rendez-vous délocalisé, le Bénin lancera sa campagne vendredi 25 septembre à Ouagadougou contre le Burkina Faso. La Mauritanie et la République centrafricaine complètent le groupe. Les quatre équipes disposeront de six matches pour viser les deux billets qualificatifs.

À l’échelle du continent, 48 sélections sont réparties en 12 groupes. Les deux premières de neuf groupes accéderont à la phase finale. Dans les poules comprenant le Kenya, la Tanzanie ou l’Ouganda, déjà qualifiés comme coorganisateurs, une seule autre place sera disponible.

La phase finale à 24 équipes est programmée du 19 juin au 17 juillet 2027 en Afrique de l’Est. L’obligation de s’exiler pour 12 sélections ajoute dès l’ouverture un enjeu sportif et logistique, avec la perte de l’avantage habituel du public et du terrain.