Formule 1 : Jamie Chadwick devient la deuxième femme à tester une Williams

Triple championne des W Series, la Britannique de 28 ans rejoint la courte liste des pilotes féminines ayant conduit une monoplace récente de Formule 1.

Triple championne des W Series, la Britannique de 28 ans rejoint la courte liste des pilotes féminines ayant conduit une monoplace récente de Formule 1.

Williams a annoncé jeudi 24 septembre que Jamie Chadwick avait bouclé 32 tours au volant de la FW47 de 2025, trois jours plus tôt sur le circuit portugais de Portimão. Elle devient la deuxième femme à tester une F1 de l’écurie britannique, après Susie Wolff en 2015.

Chadwick reste ambassadrice de Williams et conseillère de la F1 Academy. Elle dispute actuellement l’European Le Mans Series en catégorie LMP2 et occupe aussi un rôle de réserviste pour le programme Hypercar de Genesis.

Cet essai intervient quelques mois après celui de Doriane Pin avec Mercedes. Aucune femme n’a pris le départ d’un Grand Prix de Formule 1 depuis Lella Lombardi en 1976.