Bénin – Ligue 1: Coton FC sous pression, l’AS SOBEMAP relance la course au titre, le point de la 27è journée

Battu à domicile, Coton FC voit son avance fondre en tête après la 27e journée du Championnat du Bénin de football. Derrière, l’AS SOBEMAP et ses poursuivants profitent du faux pas du leader pour resserrer l’écart, tandis que la bataille pour le maintien s’intensifie.

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La 27e journée de la Championnat du Bénin de football a rebattu les cartes en tête comme en bas de tableau, au terme d’un week-end riche en surprises et en confirmations. Leader avant cette levée, Coton FC a été freiné à domicile par l’AS SOBEMAP (0-1), qui en profite pour revenir à une longueur seulement du sommet. Une opération parfaite pour les visiteurs, désormais solidement installés dans la course au titre. Derrière, Loto-Popo FC a manqué l’occasion de rester au contact en s’inclinant face à Espoir FC (0-2), tandis que l’ASPAC FC a assuré l’essentiel contre Dadjè FC (1-0) pour rester au pied du podium.

La bonne opération du week-end est à mettre au crédit de l’AS Cotonou, vainqueur autoritaire sur la pelouse de Damissa FC (2-0), et qui s’installe dans le top 5. Même dynamique pour Dynamo d’Abomey, tombeur de l’ASVO FC (2-1), qui continue de grappiller des places au classement. Dans les autres rencontres, Hodio FC a dominé Dragons FC (2-0), pendant que USS Kraké prenait le meilleur sur les Buffles FC (2-1). Enfin, Bani Gansè FC est allé s’imposer sur le terrain de la JS Pobè (2-1), tout comme Cavaliers FC, vainqueur minimaliste face à Ayéma FC (1-0).

Au classement (sous réserve d’homologation), Coton FC conserve la tête avec 52 points, talonné par l’AS SOBEMAP (51 pts). Loto-Popo FC complète le podium (47 pts), juste devant ASPAC FC (46 pts). En bas de tableau, la situation se complique sérieusement pour Dadjè FC, lanterne rouge avec seulement 14 points, tandis que Cavaliers FC reste englué dans la zone dangereuse.

Le classement après la 27è journée:

1er : Coton FC — 52 pts (+18)

2e : AS SOBEMAP FC — 51 pts (+10)

3e : Loto-Popo FC — 47 pts (+13)

4e : ASPAC FC — 46 pts (+18)

5e : AS Cotonou — 45 pts (+11)

6e : Buffles FC — 42 pts (+08)

7e : Damissa FC — 40 pts (+04)

8e : Dynamo d’Abomey — 38 pts (+01)

9e : Espoir FC — 38 pts (-02)

10e : Hodio FC — 34 pts (+00)

11e : ASVO FC — 31 pts (-04)

12e : Dragons FC — 31 pts (-10)

13e : USS-Kraké — 30 pts (-05)

14e : Ayéma FC — 28 pts (-03)

15e : Bani Gansè — 28 pts (-04)

16e : JS Pobè FC — 27 pts (-05)

17e : US Cavaliers — 22 pts (-12)

18e : Dadjè — 14 pts (-38)





