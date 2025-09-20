PAR PAYS
Mondial U20 féminine 2026 (Q): le Bénin corrige la Guinée et prend une sérieuse option

Afrique-Sport
Par Romaric Déguénon
1 min.de temps de lecture
Des U20 Amazones célèbrent leur victoire
. .

Le Bénin affrontait la Guinée vendredi à Lomé dans le cadre de la manche aller du deuxième tour éliminatoire de la Coupe du monde féminine U20 2026. Et les Amazones se sont imposées sur le score de 5-1.

Les Amazones U20 ont frappé fort. En déplacement à Lomé, elles se sont largement imposées (5-1) face à la Guinée, vendredi 19 septembre, lors du match aller du 2e tour qualificatif pour la Coupe du monde U20 féminine 2026, prévue en Pologne.

Menées dès l’entame, les Béninoises n’ont pas douté longtemps. La capitaine et attaquante Romaine Gandonou a rapidement remis les siennes sur les rails, égalisant dès la 9e minute d’une frappe puissante. Dans la foulée, Auriane Titibi (13e) a offert l’avantage aux Amazones, avant que Gandonou, intenable, ne signe un doublé à la demi-heure de jeu. À la pause, le Bénin menait déjà 3-1.

La seconde période a confirmé la supériorité des protégées d’Abdoulaye Ouzérou. Toujours aussi inspirée, Gandonou a inscrit deux nouveaux buts (58e, 86e), s’offrant un quadruplé et scellant un succès éclatant pour le Bénin.

Avec cette victoire nette, les Amazones prennent une sérieuse option sur la qualification avant le match retour prévu le 26 septembre prochain à Bamako, face à une équipe guinéenne qui devra réaliser un exploit pour inverser la tendance.

