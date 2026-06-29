Olivier Truchot marié à 58 ans : son fils de 5 ans a porté les alliances pendant la cérémonie

Le samedi 20 juin 2026, Olivier Truchot a célébré son mariage avec Mariam Pirzadeh, figure du journalisme. Une union marquée par un week-end festif et chargé d’émotions, mêlant plusieurs cérémonies et rassemblant famille et amis dans un cadre champêtre en Bourgogne. La cérémonie a suscité l’attention médiatique, notamment grâce au rôle important joué par le fils aîné du journaliste lors de la mairie.

Dans une interview exclusive accordée à Gala.fr, Olivier Truchot est revenu sur les moments forts de cet événement privé et très organisé. Le journaliste, connu pour son engagement et son professionnalisme, a exprimé toute la joie et la fatigue qu’un tel événement engendre, révélant que le mariage s’est déroulé sur trois jours consécutifs, offrant ainsi plusieurs occasions de célébrer cette nouvelle union.

Olivier Truchot et Mariam Pirzadeh ont d’abord officialisé leur mariage lors d’une cérémonie civile à la mairie du 7e arrondissement de Paris. Ils ont ensuite rejoint leur résidence secondaire en Bourgogne, région où ils ont choisi d’organiser la fête principale, dans une atmosphère chaleureuse et familiale.

Ancrage bourguignon et diversité des cérémonies

Le week-end de mariage s’est déroulé dans une ferme restaurée et adaptée à la réception, équipée pour accueillir leurs proches dans un cadre champêtre et élégant. Le vendredi a été réservé à la cérémonie civile à Paris, tandis que le samedi s’est tenu un grand rassemblement festif dans la ferme bourguignonne. Cette soirée a été suivie le dimanche par un brunch plus intime, organisé au domicile du couple, une maison de campagne située à proximité.

Par ailleurs, Olivier Truchot et Mariam Pirzadeh ont célébré non seulement l’aspect civil de leur union, mais ont également tenu à honorer leurs origines culturelles à travers une double cérémonie. Ils ont organisé une cérémonie laïque ainsi qu’une cérémonie traditionnelle iranienne, en présence d’un ami venu spécialement de Téhéran pour présider ce rite ancestral. Cette fusion des traditions a permis d’offrir à leurs invités une expérience riche en symboles, décontractée mais soignée, renforçant le caractère familial de ces retrouvailles.

La journée du samedi a été rythmée par des moments d’émotion, avec la présence active des quatre enfants d’Olivier Truchot. Le plus jeune, Joseph, âgé de cinq ans, a eu l’honneur de porter les alliances lors de la cérémonie civile à la mairie, un rôle dont il a été particulièrement fier. Quant aux trois aînés, ils ont pleinement participé aux festivités, dansant et partageant la joie de cette union aux côtés de leurs parents et des invités, jusque tard dans la nuit.

Ce mariage, placé sous le signe du partage et de la convivialité, a marqué un tournant important dans la vie du couple, réunissant leurs proches dans un lieu chargé de douceur et d’histoire. La présence simultanée de cérémonies civiles, laïques et iraniennes témoigne de la volonté des mariés d’allier modernité et respect des traditions familiales, offrant ainsi une célébration à la fois originale et mémorable.