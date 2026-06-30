Money Drop revient sans Laurence Boccolini, Olivier Minne prend les commandes

Le jeu télévisé Money Drop fera son retour prochainement sur la chaîne M6, selon une annonce officielle de Guillaume Charles, directeur des programmes du groupe. Après une première diffusion sur TF1 depuis 2011, l’émission revient dans une nouvelle version, avec une diffusion prévue en alternance avec le programme La Meilleure Boulangerie. Ce retour marque un changement notable, notamment au niveau de la présentation du jeu, qui ne sera plus assurée par Laurence Boccolini, animatrice emblématique de l’émission durant ses années TF1.

Cette décision intervient seulement quelques semaines après les premières rumeurs évoquées par le journaliste Clément Garin. Le choix de confier l’animation à Olivier Minne marque une nouvelle orientation pour ce programme classique du paysage télévisuel français. Guillaume Charles a précisé que cette alternance entre anciens succès et nouveautés faisait partie de la stratégie de M6 pour renforcer son offre de divertissements.

Selon le directeur des programmes, les relances d’anciennes marques nécessitent une « petite touche M6 », souvent matérialisée par un nouveau présentateur. C’est dans cette optique que le groupe a décidé de confier la présentation de Money Drop à Olivier Minne, personnalité reconnue du paysage audiovisuel français, et déjà familière du public de M6 et W9.

Laurence Boccolini invitée à se consacrer à d’autres projets au sein du groupe M6

Laurence Boccolini ne sera donc pas aux commandes de ce retour tant attendu. Depuis le lancement de Money Drop sur TF1 en 2011, l’animatrice avait marqué cette émission de son style reconnaissable. Mais aujourd’hui, elle réoriente sa carrière au sein du groupe M6 vers d’autres défis télévisuels. Guillaume Charles a précisé que l’animatrice reviendra néanmoins dans la grille du groupe, notamment sur W9 où elle présentera une nouvelle émission intitulée La Grosse Rigolade.

En parallèle, Boccolini participera à la quotidienne animée par Cyril Hanouna, renforçant ainsi sa présence sur les chaînes du groupe M6. Le directeur a aussi évoqué la possibilité que l’animatrice soit impliquée dans d’autres programmes à venir sur M6, tout en soulignant leur satisfaction de la compter parmi leurs talents.

En complément de ces projets, plusieurs émissions sont en préparation pour la saison prochaine, telles que Le Quiz du cerveau, Shaolin et un prime anniversaire dédié à D&Co avec Valérie Damidot. Ces nouveautés figurent parmi les programmations stratégiques du groupe français visant à fidéliser et diversifier le public.

Par ailleurs, selon Le Parisien, Laurence Boccolini multiplie les opportunités sur d’autres antennes, notamment à la radio. Elle devrait occuper une place majeure dans la grille estivale de RTL. L’animatrice, qui a fêté ses 63 ans cette année, devrait partager l’animation de La Bonne Touche en alternance avec Olivier Minne.

Cette émission estivale, diffusée en direct du lundi au vendredi de 10 h à midi, lui permettra d’assurer la présentation durant le mois de juillet, avant que son collègue ne prenne le relais en août. Cette collaboration entre deux figures reconnues de l’animation française sur la radio témoigne de la volonté des médias de capitaliser sur leurs expériences respectives pour maintenir un lien fort avec l’auditoire durant la période estivale.