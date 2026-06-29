Maïtena Biraben remplace Nagui sur son poste « irrésistible » à France Inter

Maïtena Biraben, ancienne figure emblématique de Canal+ grâce à ses nombreuses années à la tête de l’émission Le Supplément, prend un nouveau tournant majeur dans sa carrière radiophonique. À la rentrée prochaine, elle succédera à Nagui à la présentation de la tranche matinale de 11h à 12h30 sur France Inter. Cette décision a été officialisée suite au départ annoncé de Nagui en mai dernier après douze années passées à animer La Bande Originale, rendez-vous culturel, entretiens et divertissement très apprécié du public de la station.

Cette nomination s’inscrit dans une réorganisation éditoriale impulsée par Céline Pigalle, directrice de France Inter depuis mars dernier, qui a pour mission de poursuivre le maintien de la qualité et de la fidélisation des auditeurs sur cette plage horaire stratégique. Le choix de Maïtena Biraben, recommandé notamment par Laurent Goumarre, directeur des programmes, répond à cette exigence. En effet, son profil polyvalent et son expérience riche, entre télévision et radio, en font une candidate idéale capable de marier interviews, débats et contenus culturels avec une grande aisance.

Ce nouveau défi pour Maïtena Biraben n’a pas été accepté instantanément. L’animatrice a longuement réfléchi, pesant le pour et le contre, avant de finalement céder à ce « challenge irrésistible », comme elle l’a expliqué en exclusivité à Télérama. Son arrivée sur France Inter marque ainsi une étape importante dans sa carrière, avec l’ambition d’insuffler une nouvelle dynamique à la tranche de la mi-journée, en suscitant curiosité et attente chez les auditeurs.

Le départ de Nagui marque une étape majeure pour France Inter

Après douze ans d’animation de La Bande Originale, Nagui a annoncé en mai dernier son souhait de quitter cette case quotidienne majeure de France Inter. Cette émission, devenue un rendez-vous phare de la station, mêle habilement culture, interviews et divertissement, et bénéficie d’une audience fidèle depuis plus d’une décennie. Le départ de l’animateur place la direction de la station devant la nécessité de trouver un remplaçant capable d’assurer la continuité éditoriale sans heurter les habitudes des auditeurs.

Céline Pigalle, qui dirige la radio depuis quelques mois, a engagé une transformation progressive des programmes. L’enjeu était de taille pour elle : maintenir l’équilibre entre nouveauté et pérennité, avec par exemple le maintien du duo Florence Paracuellos et Benjamin Duhamel à la matinale. Le choix de Maïtena Biraben s’est imposé grâce à son style direct et son expérience confirmée dans les domaines culturel et médiatique, qui lui permettront de gérer la diversité des sujets et des formats que requiert cette tranche.

Pour arriver à ce poste, Biraben a dû mettre temporairement de côté ses projets personnels, sa décision ayant nécessité un temps de réflexion important. Elle pressent l’ampleur de la tâche mais exprime un enthousiasme certain, notamment par son souhait de créer à chaque émission un rendez-vous attendu, suscitant un sentiment d’impatience et d’excitation chez les auditeurs.

Si Nagui se retire de la tranche quotidienne, il pourrait néanmoins conserver une présence ponctuelle sur France Inter, sous une autre forme que les émissions quotidiennes, même si les détails de ce nouveau format ne sont pas encore dévoilés. Cette transition représente un tournant important pour la station qui accueille une animatrice au parcours reconnu, prête à imprimer sa marque dans un environnement radiophonique en pleine évolution.