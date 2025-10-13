Mondial 2026 (Q): le Ghana décroche son billet, cinq nations africaines déjà qualifiées

Cinq nations africaines ont déjà composté leur billet pour la Coupe du monde 2026 alors que la dernière journée des éliminatoires s’achève cette semaine.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ

Le Ghana a validé son ticket pour la Coupe du monde 2026, devenant la cinquième nation africaine à rejoindre le prestigieux tournoi. Les Black Stars ont décroché leur qualification grâce à une courte mais précieuse victoire (1-0) face aux Comores, à Kumasi.

L’unique but de la rencontre a été inscrit en seconde période par Mohammed Kudus, l’ailier de Tottenham, auteur d’une nouvelle prestation décisive sous le maillot ghanéen. Ce succès permet aux hommes d’Otto Addo de terminer en tête du groupe I, devant Madagascar et le Mali.

À lire aussi : CDM 2026 (Q): le capitaine de l’Afrique du Sud ne voit pas le Bénin battre le Nigeria

Le Ghana participera ainsi à sa cinquième Coupe du monde, après avoir déjà pris part aux éditions de 2006, 2010, 2014 et 2022. Les Black Stars rejoignent dans le contingent africain déjà qualifié l’Égypte, la Tunisie, le Maroc et l’Algérie, en attendant la conclusion des derniers groupes de la zone Afrique.