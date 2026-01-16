CAN 2025: vivement critiqué, l’arbitre du match Nigeria – Maroc sort du silence

Ciblé par de vives critiques après la demi-finale Maroc–Nigeria, l’arbitre ghanéen, Daniel Nii Laryea, assume ses décisions et affirme ne pas se laisser affecter par la controverse.

L’arbitre ghanéen Daniel Nii Laryea a affiché une sérénité totale face aux critiques visant sa prestation, après l’élimination du Nigeria aux tirs au but contre le Maroc (0-0, 4-2 tab), mercredi soir en demi-finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025.

Au terme de 120 minutes sans le moindre but, la rencontre s’est jouée lors de la séance fatidique. Mais l’arbitrage de Laryea a rapidement cristallisé les débats, notamment sur les réseaux sociaux, où de nombreux supporters et observateurs nigérians l’ont accusé d’avoir penché en faveur des Lions de l’Atlas.

Parmi les décisions les plus contestées figure la sanction infligée à Calvin Bassey, synonyme de fin de tournoi pour le défenseur des Super Eagles. Les internationaux nigérians Akor Adams et Bright Osayi-Samuel n’ont d’ailleurs pas hésité à exprimer publiquement leur mécontentement à l’issue de la rencontre. Interrogé sur la polémique, Daniel Nii Laryea a balayé les critiques d’un revers de main sur Sporty TV : « Non, ça va. C’est du football. »





