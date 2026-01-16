Asamoah Gyan: « La CAN, c’est notre Coupe du monde »

L’ancienne gloire du football ghanéen, Asamoah Gyan, a rappelé l’importance capitale de la Coupe d’Afrique des Nations pour les joueurs africains, tout en appelant à une réflexion sur son calendrier, jugé pénalisant pour les clubs européens.

Benin Web TV 2.0 est disponible Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Icône du football ghanéen, Asamoah Gyan n’a pas manqué de rappeler le poids symbolique et sportif de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), qu’il n’hésite pas à comparer à une Coupe du monde pour les joueurs africains. Souvent critiquée pour son calendrier, régulièrement programmée en plein cœur de la saison européenne, la CAN continue de susciter le débat. Invité à s’exprimer auprès de Rio Ferdinand, l’ancien international ghanéen, qui a disputé plusieurs éditions du tournoi, a livré un témoignage sans détour.

« La Coupe d’Afrique des Nations est comme une Coupe du monde pour moi », a-t-il affirmé.

Passé notamment par Sunderland, Asamoah Gyan a plaidé pour une refonte du calendrier de la compétition, appelant les instances à envisager son organisation durant l’intersaison européenne.

« J’y réfléchis depuis des années. Cela concerne la majorité des clubs qui emploient des joueurs africains. Il est peut-être temps que la FIFA ou la CAF prennent la décision de jouer ces matches hors saison », a-t-il expliqué.

Gyan a également insisté sur les conséquences sportives pour les clubs, souvent privés de cadres en janvier. « On voit des équipes en tête du championnat perdre des joueurs pour la CAN et, dans la foulée, des points précieux. Mais pour nous, la CAN est une Coupe du monde. C’est ainsi que la perçoivent tous les footballeurs africains », a-t-il ajouté.

Meilleur buteur de l’histoire du Ghana, Asamoah Gyan a disputé deux finales de CAN, en 2010 face à l’Égypte et en 2015 contre la Côte d’Ivoire, sans parvenir à soulever le trophée. La CAN 2025 connaîtra son épilogue le dimanche 18 janvier, avec une finale très attendue entre le Maroc et le Sénégal.





