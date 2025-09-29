Mondial 2026 (Q): l’Afrique du Sud sanctionné, le Bénin nouveau leader du groupe C

La FIFA a retiré trois points et trois buts à l’Afrique du Sud pour avoir aligné un joueur inéligible face au Lesotho lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Une décision qui propulse le Bénin en tête du groupe C.

La FIFA a confirmé ce lundi le retrait de trois points à l’Afrique du Sud dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2026. En cause : la titularisation de Teboho Mokoena, jugé inéligible lors de la rencontre face au Lesotho en mars dernier.

En plus de la perte de points, les Bafana Bafana se voient retirer trois buts inscrits au cours de ce match. Une sanction lourde qui rebat les cartes dans le groupe et redonne espoir aux Super Eagles du Nigeria, toujours en course pour une place au Mondial. Le Bénin de son côté, prend la tête de la poule C, à deux journées de la fin des éliminatoires.

Le nouveau classement du Groupe C