CAN Scolaire 2026: le Bénin échoue (encore) en demi-finale

Accrochée par l’Ouganda, la sélection U15 scolaire du Bénin a vu son rêve de finale s’envoler aux tirs au but lors du Championnat Africain de Football Scolaire. Une nouvelle désillusion à ce stade de la compétition.

Le Bénin s’arrête une nouvelle fois aux portes de la finale. Opposés à l’Ouganda en demi-finale du Championnat Africain de Football Scolaire, les jeunes Guépardeaux ont livré une prestation courageuse, avant de céder lors de la séance des tirs au but (0-0, 4-3 tab). Face à une formation ougandaise réputée pour son impact physique, les joueurs de Benoît Dossou-Yovo ont fait preuve de solidité et de discipline tout au long de la rencontre. Incapables de se départager dans le temps réglementaire, les deux équipes ont dû s’en remettre à l’épreuve fatidique des penalties, fatale aux Béninois.

Comme lors des éditions précédentes disputées en Afrique du Sud en 2023 et en Tanzanie en 2024, le Bénin échoue au stade des demi-finales, confirmant une régularité frustrante à ce niveau. Malgré cette déception, l’aventure n’est pas totalement terminée. Les jeunes Béninois auront l’opportunité de conclure leur parcours sur une note positive lors du match de classement pour la troisième place, avec l’ambition de monter sur le podium.