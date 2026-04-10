CAN Scolaire 2026: le Bénin écarte le Maroc et s’offre le bronze

Victorieux du Maroc (1-0) lors du match de classement, le Bénin décroche la troisième place du Championnat Africain de Football Scolaire et signe sa première médaille dans la compétition.

Cette fois, le Bénin ne repart pas les mains vides. Après deux éditions conclues au pied du podium, les jeunes Guépardeaux ont franchi un cap en s’adjugeant la troisième place du Championnat Africain de Football Scolaire, au terme d’une prestation maîtrisée face au Maroc (1-0). Sous la houlette de Séverin Danha, les Béninois ont affiché une réelle maîtrise, aussi bien dans l’animation offensive que dans la solidité défensive. Leur domination s’est concrétisée dès la 17e minute grâce à une réalisation d’Abel Mevowanou, unique but de la rencontre.

Solides et disciplinés, les jeunes Béninois ont ensuite su préserver cet avantage jusqu’au coup de sifflet final, résistant aux tentatives marocaines. Ce succès marque un tournant pour cette génération, qui valide les progrès accomplis ces dernières années. Après deux quatrièmes places consécutives, le Bénin monte enfin sur le podium continental. En récompense de cette performance, les Guépardeaux repartent également avec une dotation de 150 000 dollars, confirmant la montée en puissance du football scolaire béninois sur la scène africaine.