World Cup 2026: Netherlands Face Morocco in Round of 32 in Monterrey

The Netherlands meet Morocco in a 2026 World Cup round-of-32 knockout match at Monterrey Stadium on June 30 at 2:00 a.m. GMT+1.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Pays-Bas VS Maroc, le 30/06/2026 02:00, stade Monterrey Stadium
Illustration du match Pays-Bas VS Maroc, le 30/06/2026 02:00, stade Monterrey Stadium
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SUMMARY

The Netherlands face Morocco in the round of 32 of the 2026 World Cup on Tuesday, June 30 at 2:00 a.m. GMT+1 at Monterrey Stadium. This knockout match pits two ambitious sides against each other, with both looking to continue their run in the tournament with lofty objectives.

The Oranje arrive with an impressive attacking record, having scored 10 goals in three group-stage matches, while Morocco confirmed their solidity by finishing second in Group C with seven points. The stakes are clear – the Netherlands want to reinforce their status as serious title contenders, while Morocco are aiming to repeat their notable 2022 performance, when they reached the quarter-finals.

This duel is set to feature a tactical clash between Ronald Koeman, the Dutch coach who returned to the helm in 2023, and Mohamed Ouahbi, Morocco’s new head coach since March 2026 after his success with Morocco’s U-20s in 2025. The match will bring together two styles – the Netherlands’ structured attacking approach combined with a strengthened defensive base, against a Morocco side more geared toward attack while maintaining a rigorous defensive foundation.

Monterrey Stadium will host this clash, which opens the round of 32, marking a crucial step for both teams in their quest to advance to the later stages of the competition.

Focus on the Netherlands

The Netherlands, led by their captain Virgil van Dijk and their all-time leading scorer Memphis Depay, dominated their opponents in the group stage with a series of impressive attacking performances. Koeman has put in place a tactical system built around a solid defence, supported by quick transitions and constant forward pressure. The absence of Xavi Simons, who suffered a serious injury, nevertheless forces the team to adjust its game plan, particularly in midfield.

Focus on Morocco

Morocco, led by Mohamed Ouahbi, who succeeds Walid Regragui, are relying on a refined squad that combines experience and sharpness. Defender Achraf Hakimi and goalkeeper Yassine Bounou are the benchmarks in the defensive sector. After securing comfortable and solid qualification, Morocco want to capitalise on that momentum to take another step forward. The exclusion of Youssef En-Nesyri has somewhat altered the attacking options, but the team retains enough depth to carry an offensive threat.

Netherlands
Upcoming Monterrey Stadium
Morocco
30/06/2026 02:00 Round of 32
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World Cup 2026 schedule
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Group A
Mexico
Finished Estadio Azteca
South Africa
Group A
South Korea
Finished Estadio Akron
Czech Republic
Group B
Canada
Finished BMO Field
Bosnia and Herzegovina
Group D
United States
Finished SoFi Stadium
Paraguay
Group B
Qatar
Finished Levi's Stadium
Switzerland
Group C
Brazil
Finished MetLife Stadium
Morocco
Group C
Haiti
Finished Gillette Stadium
Scotland
Group D
Australia
Finished BC Place
Turkey
Group E
Germany
Finished NRG Stadium
Curaçao
Group F
Netherlands
Finished AT&T Stadium
Japan
Group E
Ivory Coast
Finished Lincoln Financial Field
Ecuador
Group F
Sweden
Finished Estadio BBVA
Tunisia
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01:02 Football : World Cup 2026: Netherlands Face Morocco in Round of 32 in Monterrey
00:32 Football : World Cup 2026: Round-of-32 exit leaves Germany with earliest elimination since 1938
01:02 World Cup 2026: Netherlands Face Morocco in Round of 32 in Monterrey