Liste actualisée des destinations accessibles sans visa avec un passeport béninois

Le Ministère béninois des Affaires étrangères a publié la mise à jour de décembre 2025 des accords d’exemption de visa et des facilités d’entrée accordées aux citoyens béninois. Afrique, Europe, Asie, Amérique ou Océanie; le document détaille les destinations accessibles sans visa préalable selon le type de passeport détenu et précise les durées de séjour autorisées.

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Le gouvernement béninois a mis à disposition une nouvelle liste officielle des pays accessibles aux détenteurs de passeports béninois sans formalités de visa préalable. Publié par le Ministère des Affaires étrangères, le document actualisé en décembre 2025 recense les accords d’exemption mutuelle de visa ainsi que les mesures de suppression de formalités actuellement en vigueur.

Cette mise à jour concerne les détenteurs de passeports diplomatiques, de service et ordinaires. Elle permet aux voyageurs béninois de mieux connaître les destinations où ils peuvent se rendre plus facilement, que ce soit pour des voyages officiels, touristiques, professionnels ou familiaux.

Selon le document, plusieurs pays d’Afrique demeurent accessibles sans visa préalable, notamment dans l’espace CEDEAO où la libre circulation continue de faciliter les déplacements des citoyens ouest-africains. D’autres destinations en Asie, en Amérique, en Europe et en Océanie figurent également sur la liste, avec des conditions variant selon les accords signés entre États.

Le ministère précise toutefois que la durée de séjour autorisée diffère d’un pays à un autre. Dans certains cas, les voyageurs béninois peuvent séjourner pendant 30, 60 ou 90 jours sans visa préalable. Certaines exemptions concernent uniquement les passeports diplomatiques ou de service.

Les autorités attirent également l’attention des voyageurs sur la nécessité d’effectuer des vérifications complémentaires avant le départ pour certaines destinations. C’est notamment le cas de la Tunisie et de l’Éthiopie, pour lesquelles des dispositions particulières ou des ajustements administratifs peuvent intervenir.

Le Ministère des Affaires étrangères souligne enfin que cette version de décembre 2025 annule et remplace toutes les listes précédemment publiées. Les voyageurs sont donc invités à se référer exclusivement à cette nouvelle mise à jour pour préparer leurs déplacements internationaux.

L’intégralité de la liste