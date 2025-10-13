Ligue 1 McDonald’s – Trophée des Académies: Toulouse FC remporte la 2è édition

La deuxième édition de la Ligue 1 McDonald’s – Trophée des Académies, organisée par Canal+ à Cotonou au Bénin, a tenu toutes ses promesses. Entre détection de talents et apprentissage, le football jeunesse africain a brillé.

Le stade de l’Amitié Général Mathieu Kérékou de Cotonou a vibré pendant quatre jours (8 au 12 octobre) au rythme de la Ligue 1 McDonald’s – Trophée des Académies, une compétition initiée par Canal+ pour promouvoir les jeunes talents africains.

Six académies étaient en lice pour cette deuxième édition : quatre africaines – USS Kraké (Bénin), ASEC Mimosas (Côte d’Ivoire), Génération Foot (Sénégal) et Dauphine FC (Cameroun) et deux françaises (Marseille, Toulouse). « Nous avons été magnifiquement accueillis, le niveau de jeu était très élevé », a salué Lilian Gatounes, présentateur à Canal+. « Les jeunes footballeurs nous ont vraiment impressionnés. »

Toulouse FC décroche le sacre

Sur le terrain, Toulouse FC a remporté la finale en dominant Dauphine FC du Cameroun (2-0).

« Ce n’était pas facile, mais nous avons su rester solides et efficaces », a confié le capitaine toulousain Daren Bic. De son côté, Leni Tolonkomo, capitaine camerounais, a reconnu la supériorité de l’adversaire : « Nous avons bien joué, mais Toulouse a été plus réaliste. »

Pour Edmé Codjo, entraîneur de l’académie béninoise US Sèmè Kraké, cette compétition est « une école de la vie et du football ». « Si nos jeunes n’affrontent pas des clubs comme Marseille ou Toulouse, quand en auront-ils l’occasion ? Ces expériences forgent les futurs Guépards. »

Un projet panafricain en pleine expansion

Au-delà du sport, Canal+ Bénin se réjouit du succès populaire et médiatique de l’événement, la première télé-réalité du football africain, qui cumule plus de 80 millions de vues sur les réseaux sociaux: « C’est une fierté pour nous d’accueillir un tel événement », a souligné Chrismain Babala, directeur de la communication de Canal+ Bénin.

« Le Trophée des Académies est la deuxième grande production de Canal+ réalisée au Bénin, après le talk-show panafricain Même pas fatigué, qui accueille chaque mois des célébrités africaines à Cotonou. C’est un immense plaisir pour nous de contribuer à faire du Bénin un nouveau hub de production de Canal+ en Afrique. »

Une belle promesse d’avenir

Entre émotions, découvertes et ambitions, cette deuxième édition du Trophée des Académies a confirmé tout son potentiel. Un tournoi qui, au-delà des buts et des trophées, forge le futur du football africain, avec des jeunes qui rêvent déjà, un jour, de marcher sur les traces des stars qu’ils regardent sur Canal+.