Bénin : la lourde défaite contre le Togo coûte cher aux Guépards au classement FIFA

Les Guépards du Bénin reculent de trois places au classement FIFA publié le 11 juin, passant de la 90e à la 93e position. Ce recul intervient après une fenêtre internationale de juin décevante, marquée par un nul contre le Niger et une lourde défaite 5-1 face au Togo en match amical.

La sélection béninoise de football a perdu trois places au classement mondial de la FIFA publié le 11 juin, passant de la 90e à la 93e position, à l’issue d’une fenêtre internationale de juin sans victoire. Les Guépards ont concédé un match nul face au Niger puis une lourde défaite contre le Togo, lors de deux rencontres amicales disputées au Maroc.

Le 5 juin, au stade Père-Jégo de Casablanca, le Bénin a été tenu en échec par le Niger (1-1). Les hommes de l’entraîneur allemand Gernot Rohr avaient ouvert le score par Amiro Amadou à la 37e minute avant d’encaisser l’égalisation dans les dernières minutes. Le 9 juin, au stade El Bachir de Mohammédia, ville située à une trentaine de kilomètres au nord-est de Casablanca, la sélection s’est inclinée 5-1 face au Togo. Le Bénin avait pourtant mené par Felipe Santos dès la 6e minute, avant qu’un but contre son camp du défenseur Mohamed Tijani ne ramène les deux équipes à égalité à la 38e. Réduits à dix après l’expulsion de Samadou Attidjikou peu après l’heure de jeu, les Béninois ont encaissé quatre buts en seconde période.

Ce recul efface une partie des gains enregistrés en mars, lorsque deux succès sur le score de 1-0 contre le Liberia et la Guinée avaient porté le Bénin à 1 258,98 points et à la 90e place mondiale. Dans le système de points de la FIFA, une défaite face à une équipe moins bien classée, le Togo occupant la 121e position, pèse davantage qu’un revers contre un adversaire mieux situé. Le Bénin n’a jamais disputé de phase finale de Coupe du monde et ne figure pas parmi les qualifiés pour l’édition 2026.

Les deux matches relevaient de la préparation, sans enjeu de qualification. Les prochaines échéances officielles des Guépards s’inscrivent dans les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2027. Le Bénin évoluera dans le groupe F, aux côtés du Burkina Faso, tête de série, de la Mauritanie et de la République centrafricaine. Les premières journées sont programmées entre le 21 septembre et le 6 octobre 2026, la phase finale étant co-organisée par le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie du 19 juin au 17 juillet 2027.