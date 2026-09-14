Kenya : 60 milliards de shillings, la route du lac Victoria démarre en novembre

Le gouvernement kényan prévoit de lancer en novembre la première phase d’un corridor de 612 km autour du lac Victoria, destiné à relier cinq comtés de l’ouest du pays.

Le Kenya prévoit de lancer en novembre 2026 la première phase de la Lake Victoria Ring Road, un corridor routier de 612 km reliant cinq comtés de l’ouest. Le président William Ruto a annoncé une enveloppe de 60 milliards de shillings pour cette première étape.

Le tracé doit relier Busia, Siaya, Kisumu, Homa Bay et Migori autour du bassin kényan du lac Victoria. Le projet doit améliorer la circulation des personnes et des marchandises dans une région où le commerce, la pêche et les échanges transfrontaliers occupent une place importante.

Le secrétaire au Trésor John Mbadi a indiqué que le financement s’appuie sur la Banque mondiale. Selon les annonces faites à Kisumu le 13 septembre, les ressources nécessaires à la première phase ont été sécurisées et le lancement du chantier est prévu en novembre.

Les caractéristiques communiquées prévoient une chaussée de sept mètres avec des accotements de deux mètres de chaque côté, notamment pour les déplacements des piétons et des cyclistes. Des infrastructures de fibre optique doivent aussi être installées le long du corridor.

Le projet est discuté depuis plus d’une décennie. La Kenya National Highways Authority avait déjà engagé des procédures de conception et de supervision pour certains lots de la Lake Victoria Ring Road, dont le tronçon Masara Muhuru Bay.