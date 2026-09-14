US Open : Rybakina bat Sabalenka, prend le titre et le trône mondial

À New York, Elena Rybakina a stoppé la série de 20 victoires de la double tenante du titre pour s’adjuger son premier US Open. Ce succès lui offre un troisième majeur et accompagne son accession à la place de n°1 WTA.

Elena Rybakina a remporté l’US Open 2026, samedi 12 septembre à New York, en battant Aryna Sabalenka 6-4, 5-7, 6-2 en finale. La Kazakhe décroche ainsi son premier titre à Flushing Meadows, le troisième Grand Chelem de sa carrière, et accède à la place de n°1 mondiale.

La tête de série n°2 a pris le dessus au terme d’un duel de puissance face à la double tenante du titre. Rybakina a remporté la première manche 6-4, puis Sabalenka a égalisé en arrachant le deuxième set 7-5. La Kazakhe a ensuite fait la différence dans le set décisif, gagné 6-2.

Ce succès met fin à la série de 20 victoires de Sabalenka à l’US Open et empêche la Bélarusse de réaliser un troisième sacre consécutif à New York. Rybakina, 27 ans, ajoute ce trophée à Wimbledon 2022 et à l’Open d’Australie 2026.

La nouvelle n°1 mondiale avait déjà sécurisé mathématiquement la première place du classement WTA avant la finale. Elle devient la première joueuse ou le premier joueur représentant le Kazakhstan à atteindre le sommet d’un classement mondial en simple.

La victoire à New York confirme une saison 2026 de premier plan pour Rybakina. Après son titre à Melbourne en janvier, elle réalise le doublé Open d’Australie-US Open sur dur la même année, une performance rare à l’ère moderne. Reuters souligne qu’elle est la troisième joueuse de ce siècle à réussir ce doublé.

Rybakina empoche également 5,5 millions de dollars de prime pour son titre à Flushing Meadows. La WTA a par ailleurs annoncé qu’elle était la première joueuse qualifiée pour les WTA Finals 2026 après son parcours new-yorkais.

Avant la finale, Rybakina avait notamment écarté Naomi Osaka, puis renversé Coco Gauff 3-6, 6-4, 6-4 en demi-finales. Sabalenka arrivait de son côté sur une série de 20 victoires à Flushing Meadows, après ses titres de 2024 et 2025.