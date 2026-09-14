FIFPRO Europe demande une réforme de la gouvernance de la FIFA après l’abandon du projet Forward Enterprise, avec davantage de contrôle sur les décisions exécutives et une place formelle pour les joueurs, clubs et ligues.

FIFPRO Europe a réclamé lundi 14 septembre 2026 une réforme de la gouvernance de la FIFA après l’abandon du projet Forward Enterprise, estimant que cet épisode a révélé des failles durables dans la manière dont les décisions majeures sont préparées au sommet du football mondial.

Le syndicat européen des joueurs demande notamment un examen indépendant du processus de décision exécutif du Conseil de la FIFA afin d’éviter qu’un projet d’une telle portée puisse être avancé sans consultation suffisante. Il souhaite également que les joueurs, les clubs et les ligues disposent d’une place formelle dans la gouvernance, aux côtés des fédérations nationales.

Le rapport publié par FIFPRO Europe, avec Player IQ et Football Benchmark, s’appuie aussi sur le poids économique des clubs européens. Selon les données citées par Reuters, ceux-ci employaient 856 joueurs présents à la Coupe du monde 2026, pour une valeur estimée à 16,9 milliards d’euros, soit environ 94 % de la valeur totale des joueurs du tournoi.

L’étude relève en parallèle que la part des revenus de la Coupe du monde redistribuée sous forme de primes aux sélections participantes serait passée d’environ 10,5 % en 2006 à 7,7 % en 2026, malgré la hausse globale des recettes de la compétition. FIFPRO Europe affirme soutenir le renforcement des mécanismes de solidarité, mais veut qu’ils soient définis avec les principaux acteurs du jeu plutôt que décidés unilatéralement.

Cette offensive intervient trois mois après l’accord signé le 10 juin entre la FIFA et la FIFPRO. Ce protocole a créé une Plateforme mondiale de dialogue social réunissant les représentants des joueurs, des clubs et des ligues, et a renforcé la présence de la FIFPRO dans plusieurs instances de la FIFA sur les questions liées aux joueurs.

La controverse autour de Forward Enterprise a cependant ravivé les tensions. Dans une déclaration du 6 août, la FIFPRO avait jugé que le retrait du projet ne suffisait pas à régler les problèmes de gouvernance soulevés par son élaboration. Sur Bénin Web TV, la candidature de Gianni Infantino à sa réélection avait déjà été replacée dans ce contexte de contestation autour de la direction de la FIFA.

Reuters a indiqué avoir sollicité la FIFA au sujet des conclusions du nouveau rapport. Aucune réponse de l’instance n’était publiée dans la dépêche diffusée lundi.