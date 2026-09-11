Kenya : le régulateur approuve la vente de 65 % d’EABL à Asahi

L’Autorité de la concurrence du Kenya a donné son feu vert à la cession par Diageo de sa participation de 65 % dans East African Breweries à Asahi, une opération annoncée à 2,3 milliards de dollars. La transaction reste toutefois entourée de procédures judiciaires.

L’Autorité de la concurrence du Kenya a approuvé jeudi 10 septembre 2026 la vente par Diageo de sa participation de 65 % dans East African Breweries PLC (EABL) au japonais Asahi Group Holdings pour 2,3 milliards de dollars. Ce feu vert lève un obstacle réglementaire majeur dans une opération appelée à modifier le contrôle du principal groupe brassicole d’Afrique de l’Est.

EABL a indiqué avoir pris acte de la décision du régulateur. Selon Reuters, l’autorisation impose notamment de réserver des fonds suffisants sur le produit de la transaction pour couvrir d’éventuels passifs en suspens. Le régulateur a également demandé que 20 % de l’espace des réfrigérateurs d’EABL dans les points de vente soit réservé aux boissons concurrentes.

L’opération avait été annoncée le 17 décembre 2025. Diageo prévoit de céder à Asahi la totalité de Diageo Kenya Limited, qui détient 65 % d’EABL, ainsi que sa participation directe de 53,68 % dans UDV Kenya. Le groupe britannique estime à 2,3 milliards de dollars le produit net de la cession, après impôts et frais, pour une valeur d’entreprise implicite de 4,8 milliards de dollars pour l’ensemble d’EABL.

L’approbation de l’Autorité de la concurrence ne signifie toutefois pas que le transfert des actions est déjà achevé. Début septembre, la Haute Cour du Kenya avait autorisé le régulateur à poursuivre son examen tout en maintenant la structure de propriété d’EABL inchangée pendant l’examen d’un recours devant le Capital Markets Tribunal et d’une procédure judiciaire distincte.

Un changement de contrôle majeur en Afrique de l’Est

EABL opère principalement au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie et commercialise notamment Tusker, Serengeti Lager et Kenya Cane. Pour l’exercice clos en juin 2025, l’entreprise avait déclaré 996 millions de dollars de chiffre d’affaires net, 258 millions de dollars d’EBITDA et 94 millions de dollars de bénéfice net, selon les données publiées par Diageo lors de l’annonce de la transaction.

Diageo présente la cession comme une étape de son programme de désendettement. Le groupe avait indiqué que l’opération devait réduire son ratio d’endettement d’environ 0,25 fois. Asahi, de son côté, voit dans EABL une plateforme pour accélérer son implantation en Afrique de l’Est, en s’appuyant sur un portefeuille de marques locales et des capacités de production déjà établies.

Des procédures juridiques encore ouvertes

Le projet de cession a fait l’objet de plusieurs contestations au Kenya. En avril, la Haute Cour avait rejeté une demande de Bia Tosha Distributors visant à bloquer l’opération. Une autre procédure, engagée par une actionnaire minoritaire, a ensuite conduit la justice à préserver temporairement la structure de contrôle d’EABL pendant que les régulateurs et juridictions spécialisées poursuivent leur examen.

Asahi a indiqué vouloir maintenir EABL cotée sur les Bourses du Kenya, de l’Ouganda et de la Tanzanie après la réalisation de la transaction. Les accords annoncés prévoient aussi la poursuite sous licence de la production ou de la distribution de marques internationales de Diageo, dont Guinness, Smirnoff et Captain Morgan, tandis que les marques locales comme Tusker et Kenya Cane doivent rester dans le portefeuille d’EABL.