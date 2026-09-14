Monde

Emmy Awards 2026 : Mariska Hargitay, première présentatrice en quinze ans

La star de « Law & Order: SVU » doit diriger la cérémonie du 14 septembre à Los Angeles, un rôle qu’aucune femme n’avait occupé depuis Jane Lynch en 2011.

Anna MBEUMO
Voir tous ses articles
SHOWBIZ
L’actrice Mariska Hargitay au Festival du film de Woodstock en 2025
Mariska Hargitay. Photo : Colleen Sturtevant / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.
2 min de lecture
Google News Commenter

Mariska Hargitay doit prendre lundi 14 septembre 2026 les commandes de la 78e cérémonie des Emmy Awards à Los Angeles. La star de « Law & Order: SVU » sera la première femme à présenter cette soirée depuis Jane Lynch en 2011.

Pour préparer cette mission, l’actrice de 62 ans a fait appel à plusieurs auteurs de l’équipe du « Late Show with Stephen Colbert », a-t-elle expliqué à People. Ces scénaristes viennent de recevoir un Emmy pour leur travail dans la catégorie des émissions de divertissement.

Mariska Hargitay a reconnu avoir été surprise par la proposition, la présentation des grandes cérémonies américaines étant souvent confiée à des humoristes. Reuters souligne que son choix rompt précisément avec cette habitude.

L’actrice aborde la soirée après avoir déjà remporté deux Creative Arts Emmy Awards pour « My Mom Jayne », le documentaire consacré à sa mère, Jayne Mansfield. Le film a été récompensé comme meilleur programme documentaire et pour sa réalisation.

La cérémonie doit départager plusieurs séries très citées cette année. « The Pitt » mène les drames avec 25 nominations, tandis que « Hacks » compte 24 nominations pour sa dernière saison. Harrison Ford pourrait également décrocher, à 84 ans, le premier Emmy de sa carrière pour « Shrinking ».

La soirée se tiendra au Peacock Theater de Los Angeles et sera diffusée en direct sur NBC et Peacock à partir de 20 heures, heure de l’Est des États-Unis.

DANS L’ACTUALITÉ
FIL D'ACTU
16:09 Showbiz : Emmy Awards 2026 : Mariska Hargitay, première présentatrice en quinze ans
15:39 Football : FIFA : FIFPRO Europe réclame des garde-fous après l’échec de Forward Enterprise
16:09 Emmy Awards 2026 : Mariska Hargitay, première présentatrice en quinze ans