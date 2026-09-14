Nigeria : « Ember to Remember » veut réunir 100 jours de festivals et d’escapades

Lancé ce 14 septembre à Lagos, le programme rassemble jusqu’en décembre festivals, gastronomie, mode, patrimoine et destinations dans un calendrier numérique national.

Le Nigeria donne ce lundi 14 septembre le coup d’envoi d’« Ember to Remember 2026 » à l’Eko Hotel de Lagos. Le rendez-vous doit dévoiler un calendrier national réunissant, sur une même plateforme, les événements et expériences touristiques programmés jusqu’à la fin de l’année.

Le projet couvre une période de cent jours, de septembre à décembre, et concerne les 36 États ainsi que le Territoire de la capitale fédérale. Le ministère fédéral de l’Art, de la Culture, du Tourisme et de l’Économie créative veut ainsi structurer une saison longtemps dominée par les grands rendez-vous de fin d’année et lui donner davantage de visibilité dès septembre.

La partie la plus pratique repose sur MyCityApp, chargé d’héberger le National Digital Events and Experiences Calendar. L’outil est présenté comme un point d’entrée pour repérer concerts, festivals, rendez-vous culturels, expériences gastronomiques, mode, patrimoine, hôtellerie et autres idées de sortie sans limiter la recherche à Lagos ou Abuja.

Pour les voyageuses et voyageurs, l’intérêt tient surtout à la possibilité de préparer un séjour autour d’un agenda plutôt que d’une seule destination. Les organisateurs veulent rendre plus lisibles des expériences dispersées dans le pays et faciliter leur découverte par les Nigérians, la diaspora et les visiteurs internationaux.

Le lancement réunit des autorités touristiques, compagnies aériennes, acteurs de l’hôtellerie, producteurs d’événements, entreprises technologiques et professionnels de la création. Le gouvernement présente cette coordination comme un moyen de mieux relier sorties, déplacements, hébergements et consommation locale pendant la saison festive.

À Lagos, le National Digital Events and Experiences Calendar est présenté ce 14 septembre au lancement d’« Ember to Remember ». Selon le ministère fédéral, les organisateurs peuvent enregistrer leurs événements dans la rubrique Ember2Remember de MyCityApp afin de les intégrer à l’agenda national.