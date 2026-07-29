Kavinsky retrouvé sans vie à son domicile : Angèle, sa partenaire, dévastée

Kavinsky, figure majeure de la scène électro française, a été retrouvé mort à son domicile parisien mardi 28 juillet 2026 à l’âge de 50 ans, provoquant une succession d’hommages sur les réseaux sociaux, notamment de la part d’Angèle, avec qui il avait partagé la scène lors de la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Paris 2024 sur le titre « Nightcall ». Selon les premiers éléments publiés, des maux de tête signalés dans les jours précédant la découverte du corps et la piste d’un accident vasculaire cérébral sont examinés par les enquêteurs.

D’après Le Parisien, l’artiste avait manifesté des symptômes de maux de tête au cours des jours précédant sa mort. Les circonstances exactes restent à préciser : le parquet de Paris a ouvert une enquête afin de déterminer la cause du décès, indique Le Figaro. Aucune information officielle supplémentaire sur les résultats médicaux n’a été communiquée publiquement à ce stade.

Sur Instagram, Angèle a publié une story exprimant son « immense tristesse » et remerciant Kavinsky pour « m’avoir permis de vivre ce moment inoubliable sur scène » lors de la clôture des Jeux. Elle a également adressé « pensées et toutes mes condoléances à la famille et aux proches », rappelant leur collaboration autour du titre devenu emblématique de leur prestation commune.

Les hommages et la place de « Nightcall » dans sa carrière

Les réactions officielles et publiques se sont multipliées dans les heures qui ont suivi l’annonce. La ministre de la Culture, Catherine Pégard, a publié sur X un message soulignant que « la France perd l’une de ses voix les plus singulières », rappelant le parcours du titre « Nightcall » depuis la bande originale du film Drive jusqu’à son interprétation lors des Jeux de Paris. Le président de la République, Emmanuel Macron, a lui-même réagi via son compte Facebook en qualifiant Kavinsky de « fierté française pour toujours ».

« Nightcall », morceau devenu référent de la discographie de Kavinsky, avait pris une dimension internationale après sa sélection pour la bande originale du film Drive de Nicolas Winding Refn en 2011, un moment souvent cité dans les retours sur la carrière de l’artiste. Son interprétation de ce titre aux Jeux olympiques de 2024, en duo avec Angèle, a contribué à remettre en lumière son œuvre auprès d’un large public, selon les commentaires publiés par des acteurs du monde culturel.

Outre les personnalités politiques et les artistes, de nombreux internautes et professionnels de la musique ont rendu hommage à Kavinsky sur les réseaux sociaux, évoquant son influence sur la scène électro et la postérité de ses morceaux. Les messages publiés mettent en avant sa contribution artistique, le rôle de « Nightcall » dans sa notoriété et l’émotion suscitée par ses apparitions publiques récentes.