Saisie d’explosifs: la Douane frappe un grand coup dans le nord Bénin

Grâce à la vigilance exemplaire du Service régional de lutte contre la fraude Atacora-Donga, dirigé par l’Inspecteur de première classe Parfait Laurent Mekoun, une cargaison particulièrement dangereuse d’explosifs a été stoppée sur l’axe Sonahoulou-Djougou.

▶ L’info en vidéo — Bénin Web TV

​L’interception réalisée au poste d’Anoum a permis de confisquer 3 295 bâtons d’explosifs, répartis dans 10 sacs pour un poids total de près de 500 kilogrammes. En provenance de Kétao au Togo, cette marchandise avait pour destination initiale la ville de Malanville.

​Soigneusement dissimulés au milieu de marchandises ordinaires, ces produits hautement dangereux n’auront jamais atteint leur point d’arrivée. Bien que le conducteur du véhicule ait pris la fuite au moment de l’intervention, une enquête approfondie a été immédiatement ouverte afin de démanteler l’ensemble du réseau criminel.

​Une offensive globale renforcée sur tout le territoire national

​Cette opération s’inscrit dans le cadre d’une dynamique de contrôle intensifiée insufflée par le Directeur général des Douanes, le Colonel Raouf Malèhossou Aboudou. Les succès récents de l’institution se multiplient sur l’ensemble du territoire national, illustrant une vigilance accrue.

​Parmi les récentes saisies marquantes figurent l’interception de 3 000 cartouches de chasse dans le Borgou, la confiscation de 1 400 kilogrammes de médicaments de contrebande dans le Couffo, ainsi que la saisie de 5 574 téléphones Android au poste d’Hillacondji.

​Face aux défis sécuritaires contemporains et à la menace terroriste, la Douane béninoise réaffirme son rôle stratégique aux côtés des Forces de défense et de sécurité. En s’appuyant sur la modernisation de ses équipements, l’exploitation efficace du renseignement et une présence constante sur le terrain, l’institution fait de la protection des populations sa priorité absolue.