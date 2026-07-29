SRTB: Sinatou Saka nommée nouvelle Directrice générale
La Société de radiodiffusion et de télévision du Bénin (SRTB) connaît un changement à sa tête avec la nomination de Sinatou Saka au poste de Directrice générale. L’information a été confirmée par plusieurs sources concordantes au sein de l’entreprise publique.
La nouvelle directrice générale a officiellement pris ses fonctions le lundi 27 juillet 2026. Elle succède à Koundé Ogoutchina, qui assurait la direction générale par intérim depuis le départ d’Angela Aquereburu Rabatel en mars 2026.
Cette dernière avait été la première à diriger la SRTB, structure issue de la fusion entre l’ORTB et le Centre multimédia des adolescents et des jeunes du Bénin (CMAJB).
Cette nomination marque le début d’une nouvelle étape pour l’organisme public en charge du service de l’audiovisuel au Bénin.
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