SRTB: Sinatou Saka nommée nouvelle Directrice générale

​La Société de radiodiffusion et de télévision du Bénin (SRTB) connaît un changement à sa tête avec la nomination de Sinatou Saka au poste de Directrice générale. L’information a été confirmée par plusieurs sources concordantes au sein de l’entreprise publique.

​La nouvelle directrice générale a officiellement pris ses fonctions le lundi 27 juillet 2026. Elle succède à Koundé Ogoutchina, qui assurait la direction générale par intérim depuis le départ d’Angela Aquereburu Rabatel en mars 2026.

Cette dernière avait été la première à diriger la SRTB, structure issue de la fusion entre l’ORTB et le Centre multimédia des adolescents et des jeunes du Bénin (CMAJB).

​Cette nomination marque le début d’une nouvelle étape pour l’organisme public en charge du service de l’audiovisuel au Bénin.