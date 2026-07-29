Isabelle Aubret, 88 ans : la chanteuse réapparaît en grande forme

Isabelle Aubret, icône de la chanson française, a soufflé sa 88e bougie le lundi 27 juillet 2026 et annonce un retour prochain sur scène pour célébrer ses 75 ans de carrière, selon les éléments rendus publics.

La chanteuse a remercié ses admirateurs dans un message diffusé à l’occasion de son anniversaire : « C’est merveilleux de se sentir aimé. Merci de m’avoir envoyé tellement de messages de tendresse et d’amour. Je vous aime infiniment. Je suis heureuse, c’est mon anniversaire. » Ce message a été relayé par Valérie Gérard prod et par le journaliste Jean‑François Guyot.

Des annonces précédentes faisaient état d’une reprise de concerts : en avril, les plans de remontée sur scène d’Isabelle Aubret ont été évoqués en vue des célébrations de ses 75 ans de carrière, avec des dates prévues à Romorantin et à Huissignies.

Un retour sur scène après des adieux successifs

Isabelle Aubret, dont la carrière a débuté au début des années 1960, est connue pour une trajectoire de plus de soixante ans dans la chanson. Interrogée par l’AFP, elle a exprimé sa détermination à continuer à chanter : « On n’empêche pas un oiseau de chanter », a‑t‑elle déclaré, ajoutant qu’elle se sent en « très bonne santé » et qu’elle « compte bien être centenaire ». Elle a également affirmé son attachement au métier : « J’aime mon métier passionnément. C’est toute ma vie. Je me suis rendu compte que je ne pouvais pas m’arrêter de chanter pour les gens. »

La carrière d’Isabelle Aubret a connu des moments marquants et des annonces de retrait progressif. En 2016, la chanteuse avait organisé une première série d’adieux sur la scène de l’Olympia. Un ultime rendez‑vous avait ensuite été donné en 2023 dans sa région natale, le Nord, période à laquelle elle évoquait vouloir se retirer « en pleine forme, le cœur rempli d’amour ». À l’époque, elle expliquait avoir fait ces adieux avec « la peur du concert de trop », tout en précisant qu’elle conservait sa voix et son énergie.

La perspective d’une nouvelle série de concerts intervient donc après ces déclarations de retrait, et s’inscrit dans une trajectoire où les annonces d’adieux n’ont pas toujours été définitives. Les dates mentionnées pour Romorantin et Huissignies correspondent à la célébration d’un parcours entamé dans les années 1960 et ponctué de succès et d’engagements scéniques.

Dans les propos rapportés, l’artiste se montre confiante quant à son état de santé et à sa capacité à retrouver le public. Un retour en scène au cours du mois de septembre a été évoqué dans les publications qui ont relayé ces informations.