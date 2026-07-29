66e anniversaire de l’indépendance du Bénin: Ce qu’il faut retenir du défilé militaire du 1er août 2026

​Le comité de pilotage du défilé militaire a présenté les grandes lignes de la célébration du 66e anniversaire de l’indépendance du Bénin ce mardi 28 juillet lors d’une conférence de presse tenue à l’État-Major général des Forces armées béninoises.

​Placée sous le thème « Les FDS, ensemble avec le peuple, en marche vers la prospérité », cette édition met l’accent sur la contribution des Forces de défense et de sécurité (FDS) au maintien de la paix, de la sécurité et du développement du pays.

À cette occasion, le commandement militaire a tenu à rappeler que l’accomplissement des missions de sécurité repose sur une collaboration étroite avec les citoyens. Les défilés seront riches avec une forte présence féminine.

​Les forces en présence et la participation des unités féminines

​Après les honneurs militaires et le protocole d’usage, la parade verra défiler les différentes composantes des forces armées et paramilitaires, marquées par une forte présence féminine :

​La Police républicaine mobilisera neuf pelotons, dont deux composés exclusivement de femmes, au rythme de sa compagnie de musique. ​La Douane béninoise défilera avec trois pelotons, dont une unité féminine. Les Eaux, Forêts et Chasse présenteront quatre pelotons, comptant également une composante féminine.

​L’Armée de l’air et la Marine nationale engageront chacune trois pelotons intégrant des unités féminines. ​L’Armée de terre participera aux volets pédestre et motorisé à travers cinq pelotons issus de diverses unités, incluant un peloton féminin. ​La Garde nationale alignera trois pelotons dotés d’équipements représentatifs de la diversité de ses opérations.

​Invité d’honneur et portée stratégique

​L’événement verra la participation exceptionnelle d’une troupe militaire nigériane, invitée à défiler aux côtés des troupes béninoises pour illustrer les liens de coopération entre les deux nations.

​Au-delà de l’aspect festif, cette cérémonie vise à illustrer le professionnalisme, la cohésion et la préparation des Forces de défense et de sécurité au service de la nation