Bénin: Romuald Wadagni installe officiellement le Comité permanent de la Commission nationale de réforme du droit

​Le président de la République, Romuald Wadagni, a procédé ce mardi 28 juillet 2026 à l’installation officielle des membres du Comité permanent de la Commission nationale de réforme du droit.

La cérémonie s’est déroulée à la salle des Ambassadeurs du Palais de la Marina, en présence de la Vice-présidente de la République, des présidents d’institutions et du ministre de la Justice et de la Législation.

​Cette initiative marque une nouvelle étape clé dans le renforcement de l’État de droit et de la gouvernance juridique au Bénin.

​Les missions et la composition du Comité permanent

​Créée lors du Conseil des ministres du 15 octobre 2025 dans le cadre des réformes institutionnelles du gouvernement, la Commission nationale de réforme du droit a pour rôle d’assurer une veille législative et réglementaire permanente.

Elle est chargée de mener des études de législation prospective, d’accompagner les institutions publiques dans la rédaction des textes et d’appuyer l’État dans l’application du droit communautaire.

​Le Comité permanent, nommé le 1er juillet 2026, est dirigé par Noël Gbaguidi en tant que président, épaulé par Djidjouè Gboyou au poste de vice-président et Igor Guèdègbé en qualité de rapporteur.

​Le droit comme accélérateur du développement national

​Lors de son allocution, le chef de l’État a souligné la nécessité d’assainir l’arsenal législatif en éliminant les textes obsolètes, en comblant les vides juridiques face aux enjeux contemporains et en harmonisant la cohérence des lois.

Selon Romuald Wadagni, une législation moderne constitue le socle indispensable de la sécurité juridique et de la crédibilité de l’action publique.

​Dépassant la simple fonction de maintien de l’ordre, le président de la République a invité les membres du comité à percevoir le droit comme un véritable accélérateur de développement. Il a insisté sur l’anticipation des besoins futurs du pays, notamment face aux mutations technologiques, au changement climatique, à l’urbanisation et aux enjeux agricoles.

​Enfin, le chef de l’État a appelé à une démarche inclusive associant experts, universitaires, société civile et ordres professionnels, tout en garantissant que le gouvernement mettra à disposition les ressources nécessaires pour mener à bien cette mission.