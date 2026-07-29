Bénin: recrutement direct de 135 agents au profit des Eaux, Forêts et Chasse

Le gouvernement béninois organise un concours direct de recrutement de 135 fonctionnaires au profit de la Direction générale des Eaux, Forêts et Chasse. Selon le communiqué officiel du Directeur général, le besoin se répartit comme suit :

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​95 gardes forestiers

​25 contrôleurs

​15 conservateurs

​Conditions d’accès au concours

​Le concours est ouvert aux candidats des deux sexes remplissant les critères suivants :

​Être de nationalité béninoise.

​Jouir de ses droits civiques et être de bonne moralité.

​N’être frappé d’aucune incapacité prévue par la loi et ne pas être agent de l’État.

​N’avoir jamais fait l’objet d’une poursuite judiciaire, d’une incarcération ni d’une condamnation, même assortie de sursis.

​Pour le corps des gardes forestiers : être âgé de 18 ans au moins et de 25 ans au plus au 31 décembre 2026 (né entre le 31 décembre 2001 et le 31 décembre 2008), et être titulaire du Brevet d’Études Agricoles Tropicales (BEAT) option Eaux, Forêts et Chasse ou d’un titre équivalent.

​Pour les corps des contrôleurs et des conservateurs : être âgé de 18 ans au moins et de 30 ans au plus au 31 décembre 2026 (né entre le 31 décembre 1996 et le 31 décembre 2008).

​Les personnes intéressées ont jusqu’au 9 août 2026 pour faire acte de candidature.