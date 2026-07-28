Vitaa, très en colère face aux cambriolages pendant les incendies en France

Incendies dans le sud‑ouest de la France : plusieurs feux se poursuivent depuis plusieurs jours, détruisant des milliers d’hectares et entraînant des évacuations massives ; pendant que les secours restent mobilisés, la chanteuse Vitaa a dénoncé sur Instagram des cambriolages commis dans des maisons désertées, selon des publications relayées par les médias.

Les départs de feu affectent principalement le sud‑ouest du pays. Les services de secours font état de vastes zones sinistrées et de populations évacuées pour leur sécurité, tandis que la météo est pointée comme un facteur susceptible de compliquer les opérations. D’après France Info, l’incendie en Gironde est pour l’heure « toujours stabilisé », et celui dans les Landes est qualifié de « fixé » par les autorités et les équipes sur le terrain.

La mise à l’abri de familles et la vacuation de quartiers exposés ont donné lieu à des réactions sur les réseaux sociaux. Le phénomène des habitations laissées temporairement vides a été au centre d’une prise de parole publique de la chanteuse Vitaa, qui a partagé des publications dénonçant des vols commis pendant ces évacuations.

Vitaa sous le choc

Le lundi 27 juillet 2026, Vitaa a utilisé sa story Instagram pour relayer un message du compte @thin_blue_line_france. La publication évoquait la situation des sinistrés — « des familles quittent leur maison avec quelques affaires, sans savoir si elles la retrouveront encore debout quelques heures plus tard » — et soulignait le travail des pompiers, des policiers, des CRS et des gendarmes engagés pour combattre les flammes et sécuriser les évacuations.

Le message repris par la chanteuse accuse des individus d’exploiter le chaos pour commettre des cambriolages : « certains choisissent de profiter de ce chaos pour cambrioler les habitations laissées vides ». Toujours dans la story, la publication condamnait ces agissements en ajoutant : « Voler quelqu’un qui a tout quitté pour sauver sa vie. Profiter de la détresse d’une famille qui ne sait même pas si elle retrouvera encore un toit. Il n’y a pas de mot pour qualifier ce genre de comportement ».

La reprise de ce contenu par Vitaa a suscité des réactions variées. Plusieurs internautes ont exprimé leur indignation, tandis que d’autres se montrent plus réservés et réclament des précisions sur les faits. Un commentaire cité sur les réseaux pointait que certains comportements délictueux étaient, selon lui, devenus banalisés dans le pays : « On vit dans une France où des « gens » dépouillent des cadavres ou des victimes touchés par un attentat », pouvait‑on lire.

Sur le plan factuel, l’information selon laquelle des cambrioleurs auraient été « repérés » dans le département de la Gironde a été relayée par plusieurs médias, dont Actu.fr. Les équipes de sécurité et les forces de l’ordre ont été mobilisées pour sécuriser les zones évacuées ; les relais médiatiques insistent sur la nécessité de vérifications et de recoupements des signalements publiés sur les réseaux sociaux.