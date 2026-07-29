Compétitivité des MPME dans l’espace CEDEAO: Bertille Guèdègbé Marcos plaide pour une harmonisation des normes et un meilleur accompagnement

À l’occasion de la visite de parlementaires ouest-africains dans les locaux de la société Les Fruits Tillou, ce mercredi, la directrice générale, Bertille Guèdègbé Marcos, a appelé les États de la CEDEAO à s’inspirer des meilleures pratiques internationales pour renforcer la compétitivité des micro, petites et moyennes entreprises (MPME).

Lors de la visite de députés de l’institution ouest-africaine dans les locaux de Les Fruits Tillou, ce mercredi, la directrice générale de l’entreprise, Bertille Guèdègbé Marcos, a plaidé pour une meilleure organisation des échanges commerciaux au sein de la CEDEAO. Selon elle, les États de la sous-région gagneraient à s’inspirer des meilleures pratiques internationales afin de renforcer la compétitivité des micro, petites et moyennes entreprises (MPME).

S’appuyant sur l’expérience de son entreprise avec le marché chinois, elle a expliqué que les autorités de ce pays ont instauré un système de traçabilité rigoureux pour les exportations d’ananas frais. Chaque entreprise exportatrice, chaque plantation et chaque centre de conditionnement disposent d’un numéro d’identification, permettant de retracer l’origine de chaque cargaison. À cela s’ajoutent des exigences phytosanitaires strictes destinées à protéger le territoire chinois contre les organismes nuisibles. « Une fois ces exigences respectées, les exportations deviennent beaucoup plus fluides », a-t-elle souligné, estimant qu’un dispositif similaire pourrait être mis en place dans l’espace communautaire.

Pour la cheffe d’entreprise, les obstacles rencontrés aux différents postes de contrôle entre pays de la CEDEAO continuent de freiner les échanges. Quarantaines, inspections phytosanitaires et autres formalités administratives rallongent les délais et réduisent la compétitivité des entreprises. « On nous parle de libre circulation des biens et des personnes au sein de la CEDEAO, mais, sur le terrain, la réalité est tout autre. Les camions restent immobilisés pendant des heures, parfois simplement parce que certains agents attendent des paiements informels avant de laisser passer les marchandises. Ces retards ont un coût considérable pour les entreprises, notamment lorsqu’il s’agit de produits périssables« , a-t-elle déploré.

« Nous passons notre temps à parler de l’intégration régionale, mais si les obstacles persistent aux frontières, cette intégration restera un discours plutôt qu’une réalité économique. C’est pourquoi j’appelle les États membres de la CEDEAO à prendre des mesures concrètes. Nous avons besoin de postes frontaliers véritablement fonctionnels, de procédures harmonisées et surtout de services capables d’accompagner les entreprises au lieu de freiner leurs activités. Il est indispensable que les formalités soient simplifiées et appliquées de manière uniforme dans tous les pays de la région. C’est à cette condition que les entreprises ouest-africaines pourront réellement commercer entre elles et créer davantage de valeur sur le continent », a-t-elle ajouté. Elle plaide ainsi pour des procédures harmonisées, transparentes et efficaces.

Bertille Guèdègbé Marcos a également insisté sur l’importance des certifications internationales pour accéder aux marchés les plus exigeants. Les Fruits Tillou est notamment certifiée en agriculture biologique et selon la norme ISO 22000 relative à la sécurité sanitaire des aliments. Toutefois, elle estime que ces démarches restent coûteuses pour les MPME et appelle les pouvoirs publics à renforcer leur accompagnement. Selon elle, les certifications constituent désormais un véritable passeport pour les marchés internationaux et un levier essentiel pour la compétitivité des entreprises de la région. « C’est à ce prix que nous construirons des industries compétitives, que nous créerons davantage de valeur ajoutée localement et que nous offrirons de meilleures perspectives aux producteurs comme aux transformateurs », a-t-elle conclu.