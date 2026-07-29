Helena Noguerra révèle le surnom « punk et engagé » que lui donne son petit-fils Tahoma

Helena Noguerra, reconnue pour sa carrière d’actrice et de chanteuse, dévoile une facette plus intime et attachante de sa vie : celle de grand-mère. Invitée de l’émission Dans ma valise sur RTL ce 27 juillet, elle a partagé des moments de tendresse et de complicité avec son petit-fils Tahoma, âgé de cinq ans. Ce dernier est le fils de Shy’m et de Tanel Dérard. Parmi les confidences de l’artiste, une anecdote a particulièrement captivé l’attention : le surnom original que le garçon lui a attribué, une appellation qu’elle a elle-même choisie et qui reflète son tempérament singulier et engagé.

À 57 ans, Helena Noguerra explore avec plaisir le rôle de grand-mère, rôle qu’elle assume avec beaucoup de soin et de prévenance. Elle a décrit, lors de son entretien avec la journaliste Amandine Bégot, une relation marquée par la complicité et la tendresse. Pour elle, il ne s’agit pas seulement d’être présente, mais de répondre à chaque besoin de Tahoma, en anticipant ses désirs et en préparant ses sorties avec minutie, entre autres avec un sac bien garni composé de mouchoirs, de petits pains au lait avec ou sans chocolat et d’une gourde d’eau. Cette attention quotidienne souligne son engagement dans ce rôle affectif que beaucoup lui envient.

Mais ce qui distingue véritablement la relation d’Helena avec son petit-fils, c’est le choix du surnom par lequel celui-ci l’appelle. Refusant les appellations traditionnelles telles que « Mamie » ou « Grand-mère », Helena a opté pour “mémé”, une formule qu’elle a elle-même imposée. Ce choix original s’inscrit dans sa volonté d’apporter une touche d’authenticité et de singularité à ce lien intergénérationnel, en jouant avec les codes et les habitudes.

Une complicité teintée d’originalité et d’engagement

Interrogée sur ce choix de surnom, Helena Noguerra a expliqué avec humour que les enfants sont comme des “disques durs vierges”, prêts à absorber ce qu’on veut bien leur transmettre. Elle a ainsi préféré programmer son petit-fils pour qu’il l’appelle “mémé” plutôt qu’un terme plus classique. Selon elle, ce surnom est porteur d’une connotation “punk et engagée”, parfaitement alignée avec son image et son tempérament.

Cette volonté d’imposer une appellation singulière illustre la manière dont l’artiste conçoit sa place au sein de sa famille, avec un mélange de tendresse, de complicité et de revendication d’une certaine modernité dans les relations familiales. Ce choix symbolique a également provoqué l’amusement des auditeurs de l’émission, qui ont retrouvé dans cette déclaration le caractère hors norme et décalé d’Helena Noguerra.

Depuis plusieurs années, la chanteuse et actrice partage ainsi son temps entre ses projets artistiques et sa famille, cultivant un équilibre qui semble la combler. Ses confidences dans l’émission RTL offrent un aperçu de ces moments précieux partagés avec Tahoma, moments ponctués de petites attentions et d’une affection palpable. Ce rôle de grand-mère, qui lui tient à cœur, reflète une facette plus douce de cette personnalité engagée, à la fois dans sa vie publique et privée.