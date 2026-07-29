Bénin: lancement de la préparation du premier Plan d’action national pour un Gouvernement Ouvert

Le Bénin a ouvert ce lundi 27 juillet 2026 à Cotonou un atelier de cinq jours consacré à la préparation de son tout premier Plan d’action national (PAN) dans le cadre du Partenariat pour un Gouvernement Ouvert (PGO).

Du 27 au 31 juillet, cette rencontre réunit administrations publiques, institutions de la République, acteurs de la société civile, secteur privé, médias et partenaires techniques.

​Cet atelier intervient environ dix-huit mois après l’adhésion officielle du Bénin au PGO en janvier 2025. Créée en 2011, cette initiative internationale rassemble de nombreux États engagés dans la promotion de la transparence, de la redevabilité et de la participation citoyenne à la gouvernance publique.

​Organisation de douze consultations départementales

​Selon Mireille Hortense Codjovi, directrice du Pôle Budget ouvert et point focal national du PGO, cet atelier constitue une phase préparatoire avant le déploiement d’une tournée dans l’ensemble des douze départements du pays. Des équipes iront directement à la rencontre des populations afin de recueillir leurs attentes, contributions qui seront classées puis intégrées à la première version du document.

La responsable a salué l’appui financier et technique des partenaires impliqués, notamment le projet PAGOF2 d’Expertise France, la GIZ, la Coopération Suisse, l’UNICEF et l’Union européenne.

​Les principes du PGO au cœur des travaux

​Lors des sessions, l’expert international Gustavo Pérez Ara a détaillé les exigences du PGO articulées autour de trois piliers principaux : la participation citoyenne, la transparence et la redevabilité. Il a souligné que la qualité des échanges existants entre les autorités publiques et la société civile béninoise représente un atout majeur pour la suite de la démarche.

​De son côté, Jean-Pierre Dèguè, vice-président du Comité technique du PGO, a précisé que ce partenariat concerne des États désireux d’instaurer une gestion publique plus transparente. Il a rappelé que le Bénin bénéficie déjà d’une reconnaissance internationale pour ses efforts en matière de transparence budgétaire, l’enjeu étant désormais de formaliser ces acquis.

​Le conseiller à la Cour des comptes Chabi Kassim Taba, qui dirige les travaux, a pour sa part salué l’engagement des participants, estimant que les conclusions de l’atelier permettront de mieux ancrer les principes du gouvernement ouvert au sein de l’administration béninoise.

​Une volonté politique affirmée pour des engagements concrets

​Intervenant à cette occasion, Victorin Honvoh, directeur de Cabinet du ministère du Budget et de la Fonction publique, a affirmé que l’adhésion au PGO témoigne de la volonté du gouvernement de renforcer les réformes relatives à l’accès à l’information, à la lutte contre la corruption et à la participation des citoyens. Il a exhorté l’ensemble des acteurs à faire leurs les valeurs du gouvernement ouvert et à proposer des engagements pragmatiques.

​Bien que le calendrier détaillé de la tournée départementale reste à préciser, la version finale du Plan d’action national devra établir une série d’engagements précis, datés et mesurables, conformément aux normes du PGO.