Bénin: le gouvernement officialise le calendrier de l’année scolaire 2026-2027

​Un arrêté interministériel signé le 28 juillet 2026 fixe le déroulement de l’année scolaire 2026-2027 dans l’ensemble des établissements publics et privés des enseignements maternel, primaire, secondaire général et technique. Ce calendrier définit les grandes étapes de l’année, de la pré-rentrée aux grandes vacances.

selon ledit calendrier, la pré-rentrée scolaire est fixée du lundi 07 au vendredi 11 septembre 2026. Le premier trimestre s’étendra du lundi 14 septembre 2026 (date officielle de la rentrée) au vendredi 18 décembre 2026 après les cours de l’après-midi, représentant une période de 14 semaines de travail. Les congés de fin de premier trimestre se dérouleront du vendredi 18 décembre 2026 au dimanche 03 janvier 2027 inclus.

​Le deuxième trimestre couvrira la période du lundi 04 janvier 2027 au mercredi 24 mars 2027 après les cours. Ce trimestre sera coupé par des congés de détente du vendredi 19 février 2027 au dimanche 28 février 2027 inclus. Les congés de fin de deuxième trimestre interviendront du mercredi 24 mars 2027 au mercredi 07 avril 2027 inclus.

​Le troisième trimestre se déroulera du jeudi 08 avril 2027 au vendredi 25 juin 2027 après les cours de l’après-midi.

​Grandes vacances et rentrée suivante

​Les grandes vacances scolaires démarreront le vendredi 25 juin 2027 après les cours et s’achèveront le dimanche 12 septembre 2027. La reprise des activités pédagogiques pour l’année scolaire suivante est d’ores et déjà programmée pour le lundi 13 septembre 2027.