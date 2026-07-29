Vaucluse : les corps de cinq bébés retrouvés dans des boîtes au domicile d’un couple

Orange (Vaucluse) : le parquet de Carpentras a annoncé, mardi 28 juillet, l’ouverture d’une enquête pour meurtres sur mineurs de moins de 15 ans après la découverte des corps et des ossements de cinq nouveau-nés au domicile d’un couple du centre-ville.

Les faits ont été révélés à la suite de l’admission, dimanche, d’une femme de 32 ans à l’hôpital d’Orange pour de fortes douleurs abdominales. Les médecins ont constaté qu’elle était enceinte et elle a donné naissance à un petit garçon en bonne santé. Les premiers éléments mentionnent un possible déni de grossesse.

Pendant que la mère était hospitalisée, le compagnon, âgé également de 32 ans, est resté au domicile. À la suite d’un différend à propos de plusieurs cartons entreposés dans l’appartement, il aurait vérifié leur contenu et découvert un corps en état de décomposition. Il a alerté le centre hospitalier, qui a prévenu les services judiciaires.

Constatations, procédures médicales et mesures de protection

La police judiciaire d’Avignon a été saisie et a procédé à une perquisition dans l’appartement situé dans le centre historique d’Orange, à proximité du théâtre antique. Un médecin légiste a réalisé les premières constatations sur place. Selon le parquet de Carpentras, les restes retrouvés correspondent à cinq nourrissons et étaient conservés dans plusieurs cartons.

Une autopsie a été ordonnée pour le corps retrouvé en décomposition afin de préciser les causes et la date du décès. Les ossements feront l’objet d’analyses anthropologiques visant à déterminer leur ancienneté et, si possible, des éléments biologiques permettant d’identifier les circonstances des décès. Ces expertises permettent généralement de préciser l’âge gestationnel, la période post-mortem et d’orienter les investigations médico-légales.

Le compagnon a été entendu librement par les enquêteurs; il a déclaré ignorer les éventuelles grossesses de sa compagne. Le couple est déjà parent de deux enfants, âgés de 8 et 9 ans, scolarisés dans une école du quartier. Par mesure de protection, le parquet a saisi l’Aide sociale à l’enfance (ASE) pour évaluer la situation familiale et la garde des mineurs.

Le nouveau-né issu de l’accouchement a été placé sous ordonnance de placement provisoire et sera confié à la justice des mineurs en attendant les conclusions des expertises. La mère, toujours hospitalisée, n’a pas encore été entendue par les policiers.

Des riverains interrogés par l’AFP ont décrit le couple comme discret et « des gens charmants ». Plusieurs témoins ont fait état de l’arrivée sur place des techniciens de la police scientifique en combinaison, et de la pose de scellés portant la mention « meurtre sur mineur » sur la porte de l’appartement.

Le parquet de Carpentras a ouvert une enquête pour meurtres sur mineurs de moins de 15 ans.