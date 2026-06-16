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Iran 1-1 Nouvelle-Zélande : Rezaeian égalise pour l’Iran

Ramin Rezaeian a marqué à la 32e minute pour l’Iran face à la Nouvelle-Zélande, ramenant le score à 1-1. Menée 0-1 avant ce but, l’équipe iranienne a trouvé l’égalisation avec Rezaeian à la conclusion et Shahriar Moghanlou comme passeur. Le tableau d’affichage traduit désormais un match revenu à l’équilibre entre les deux sélections.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Iran VS Nouvelle-Zélande, le 16/06/2026 02:00, stade SoFi Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
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Cette égalisation modifie immédiatement la situation du match. La Nouvelle-Zélande ne conserve plus l’avantage acquis auparavant, tandis que l’Iran revient à hauteur sans passer devant. À 1-1, aucune des deux équipes ne possède désormais de marge au score. Le but de Rezaeian remet donc les Iraniens au même niveau que leur adversaire dans cette rencontre.

Le but intervient dans la Phase de groupes, au sein du Groupe G, lors de cette opposition entre l’Iran et la Nouvelle-Zélande disputée au SoFi Stadium. À la 32e minute, l’égalisation de Ramin Rezaeian est le fait confirmé qui ramène l’Iran dans le match, avec un score désormais fixé à 1-1.

Iran
2e periode 63' SoFi Stadium
Nouvelle-Zélande
16/06/2026 02:00 Groupe G
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 7'But - E. Just0-1Nouvelle-Zélande · Passe : C. Wood
  2. 32'But - R. Rezaeian1-1Iran
  3. 46'Remplacement - A. Yousefi (remplace M. Ghaedi)Iran, 46e
  4. 53'Remplacement - S. Moghanlou (remplace A. Alipour)Iran, 53e
  5. 54'But - E. Just1-2Nouvelle-Zélande · Passe : C. Wood
Calendrier Groupe G
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Belgique
Termine Lumen Field
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Iran
2e periode 63' SoFi Stadium
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Iran
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Belgique
Groupe G
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Belgique10101101
Égypte10101101
Iran00000000
Nouvelle-Zélande00000000
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