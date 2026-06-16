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Iran 1-2 Nouvelle-Zélande : Just s’offre un doublé pour la Nouvelle-Zélande

Elijah Just a marqué à la 54e minute pour la Nouvelle-Zélande face à l’Iran, faisant passer le score de 1-1 à 1-2. Servi par Chris Wood, le joueur néo-zélandais signe son deuxième but dans ce match et donne l’avantage à son équipe. Ce but intervient alors que les deux sélections étaient encore à égalité au tableau d’affichage.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Iran VS Nouvelle-Zélande, le 16/06/2026 02:00, stade SoFi Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
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La Nouvelle-Zélande prend donc les devants dans une rencontre qui venait de repartir sur des bases équilibrées au score. Pour l’Iran, la situation change immédiatement avec l’obligation de courir après le résultat après avoir été à hauteur. Le but de Just donne un avantage concret aux Néo-Zélandais, sans autre élément confirmé sur une éventuelle supériorité ou infériorité numérique.

Ce fait de jeu s’inscrit dans le match de Phase de groupes du Groupe G entre l’Iran et la Nouvelle-Zélande, disputé au SoFi Stadium. À la 54e minute, le nouveau score place la Nouvelle-Zélande devant son adversaire, avec Elijah Just au centre de l’évolution du tableau d’affichage grâce à ce deuxième but personnel.

Iran
2e periode 63' SoFi Stadium
Nouvelle-Zélande
16/06/2026 02:00 Groupe G
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 7'But - E. Just0-1Nouvelle-Zélande · Passe : C. Wood
  2. 32'But - R. Rezaeian1-1Iran
  3. 46'Remplacement - A. Yousefi (remplace M. Ghaedi)Iran, 46e
  4. 53'Remplacement - S. Moghanlou (remplace A. Alipour)Iran, 53e
  5. 54'But - E. Just1-2Nouvelle-Zélande · Passe : C. Wood
Calendrier Groupe G
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Groupe G
Belgique
Termine Lumen Field
Égypte
Resume final
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Iran
2e periode 63' SoFi Stadium
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Résumé à la pause
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Iran
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Nouvelle-Zélande
A venir BC Place
Égypte
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Égypte
A venir Lumen Field
Iran
Groupe G
Nouvelle-Zélande
A venir BC Place
Belgique
Groupe G
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Belgique10101101
Égypte10101101
Iran00000000
Nouvelle-Zélande00000000
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