Arabie saoudite 1-1 Uruguay : Araujo égalise pour l’Uruguay

Cette égalisation modifie immédiatement la situation au score. L’Arabie saoudite, qui tenait l’avantage, voit l’Uruguay revenir à hauteur, tandis que le match repasse dans un équilibre strict à 1-1. Aucune supériorité ou infériorité numérique n’étant indiquée, l’impact se limite ici au tableau d’affichage et au scénario confirmé, avec un avantage saoudien effacé par ce but tardif.
La rencontre se dispute au Hard Rock Stadium dans le cadre de la phase de groupes, au sein du Groupe H. À ce stade du match, le fait marquant confirmé reste donc ce but de Maximiliano Araújo à la 80e minute, qui transforme un score de 1-0 pour l’Arabie saoudite en 1-1 entre l’Arabie saoudite et l’Uruguay.
Contexte du but Événement publié à la 80e minute. Score au moment de l’événement : 1-1. Score final : Arabie saoudite 1-1 Uruguay.
Arabie saoudite
Termine
1-1
Hard Rock Stadium Uruguay
15/06/2026 23:00
·
Groupe H
Fil du match
41' ⚽ But - A. Al Amri 1-0 Arabie saoudite 44' Carton jaune - A. Al Amri Arabie saoudite, 44e 46' ↑↓ Remplacement - M. Vina (remplace J. Sanabria) Uruguay, 46e 46' ↑↓ Remplacement - D. Nunez (remplace A. Canobbio) Uruguay, 46e 63' ↑↓ Remplacement - M. Al Juwayr (remplace N. Al Dawsari) Arabie saoudite, 63e 72' ↑↓ Remplacement - M. Ugarte (remplace N. de la Cruz) Uruguay, 72e 80' ⚽ But - M. Araujo 1-1 Uruguay 81' ↑↓ Remplacement - M. Araujo (remplace B. Rodriguez) Uruguay, 81e 81' ↑↓ Remplacement - M. Abu Al Shamat (remplace N. Boushal) Arabie saoudite, 81e 90' ↑↓ Remplacement - F. Vinas (remplace R. Aguirre) Uruguay, 90e 90+2' ↑↓ Remplacement - S. Abdulhamid (remplace A. Lajami) Arabie saoudite, 90+2e 90+3' ↑↓ Remplacement - M. Al Harbi (remplace A. Al Hamdan) Arabie saoudite, 90+3e 90+3' ↑↓ Remplacement - F. Al Buraikan (remplace A. Hejji) Arabie saoudite, 90+3e
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Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
16' Carton jaune - S. Lopes Cabral Cap-Vert, 16e 61' ↑↓ Remplacement - J. Cabral (remplace W. Semedo) Cap-Vert, 61e 61' ↑↓ Remplacement - D. Livramento (remplace N. Da Costa) Cap-Vert, 61e 61' ↑↓ Remplacement - L. Duarte (remplace D. Duarte) Cap-Vert, 61e 71' ↑↓ Remplacement - F. Ruiz (remplace M. Merino) Espagne, 71e 71' ↑↓ Remplacement - Gavi (remplace Lamine Yamal) Espagne, 71e 76' ↑↓ Remplacement - S. Lopes Cabral (remplace Joao Paulo) Cap-Vert, 76e 79' ↑↓ Remplacement - J. Monteiro (remplace T. Arcanjo) Cap-Vert, 79e 81' ↑↓ Remplacement - F. Torres (remplace D. Olmo) Espagne, 81e 87' ↑↓ Remplacement - Rodri (remplace N. Williams) Espagne, 87e 90+3' Carton jaune - Pedri Espagne, 90+3e
Compositions
Titulaires 11
23
Unai Simón
Gardien
5
Marcos Llorente
Défenseur
22
Pau Cubarsí
Défenseur
14
Aymeric Laporte
Défenseur
24
Marc Cucurella
Défenseur
8
Fabián Ruiz
Milieu
16
Rodri
Milieu
20
Pedri
Milieu
7
Ferran Torres
Attaquant
21
Mikel Oyarzabal
Attaquant
9
Pablo Gavi
Attaquant
Remplaçants 15
1
David Raya
13
Joan García
2
Marc Pubill
4
Eric García
12
Pedro Porro
3
Alejandro Grimaldo
6
Mikel Merino
15
Alex Baena
18
Martín Zubimendi
10
Dani Olmo
17
Nico Williams
19
Lamine Yamal
11
Yéremy Pino
25
Victor Muñoz
26
Borja Iglesias
Titulaires 11
1
Vozinha
Gardien
22
Steven Moreira
Défenseur
4
Pico
Défenseur
3
Diney Borges
Défenseur
13
Sidny Lopes Cabral
Défenseur
6
Kevin Lenini
Milieu
20
Ryan Mendes
Milieu
15
Laros Duarte
Milieu
10
Jamiro Monteiro
Milieu
7
Jovane Cabral
Milieu
19
Dailon Rocha Livramento
Attaquant
Remplaçants 15
14
Deroy Duarte
17
Willy Semedo
21
Nuno Da Costa
12
Márcio Rosa
23
CJ Dos Santos
2
Stopira
5
Logan Costa
24
Wagner Pina
25
Kelvin Pires
8
João Paulo
11
Garry Rodrigues
16
Yannick Semedo
18
Telmo Arcanjo
26
Hélio Varela
9
Gilson Tavares
Les chiffres du match
Tirs cadres : Espagne 7 / Cap-Vert 0 Tirs : Espagne 23 / Cap-Vert 3 Possession : Espagne 74% / Cap-Vert 26% Corners : Espagne 8 / Cap-Vert 0 Fautes : Espagne 9 / Cap-Vert 1 Cartons jaunes : Espagne 0 / Cap-Vert 1 Passes : Espagne 745 / Cap-Vert 256 Precision des passes : Espagne 92% / Cap-Vert 75% xG : Espagne 2.06 / Cap-Vert 0.04
Joueurs clés
Vozinha (Cap-Vert) : note 9.3, 7 arret(s) Pedri (Espagne) : note 8.9 Rodri (Espagne) : note 8.3 Diney Borges (Cap-Vert) : note 8.2 Aymeric Laporte (Espagne) : note 7.9 Marcos Llorente (Espagne) : note 7.7 Pau Cubarsí (Espagne) : note 7.7 Marc Cucurella (Espagne) : note 7.2
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
15/06
Groupe H
Espagne
Termine
0-0
Mercedes-Benz Stadium Cap-Vert
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Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
41' ⚽ But - A. Al Amri 1-0 Arabie saoudite 44' Carton jaune - A. Al Amri Arabie saoudite, 44e 46' ↑↓ Remplacement - M. Vina (remplace J. Sanabria) Uruguay, 46e 46' ↑↓ Remplacement - D. Nunez (remplace A. Canobbio) Uruguay, 46e 63' ↑↓ Remplacement - M. Al Juwayr (remplace N. Al Dawsari) Arabie saoudite, 63e 72' ↑↓ Remplacement - M. Ugarte (remplace N. de la Cruz) Uruguay, 72e 80' ⚽ But - M. Araujo 1-1 Uruguay 81' ↑↓ Remplacement - M. Araujo (remplace B. Rodriguez) Uruguay, 81e 81' ↑↓ Remplacement - M. Abu Al Shamat (remplace N. Boushal) Arabie saoudite, 81e 90' ↑↓ Remplacement - F. Vinas (remplace R. Aguirre) Uruguay, 90e 90+2' ↑↓ Remplacement - S. Abdulhamid (remplace A. Lajami) Arabie saoudite, 90+2e 90+3' ↑↓ Remplacement - M. Al Harbi (remplace A. Al Hamdan) Arabie saoudite, 90+3e 90+3' ↑↓ Remplacement - F. Al Buraikan (remplace A. Hejji) Arabie saoudite, 90+3e
Compositions
Titulaires 11
21
Mohammed Al-Owais
Gardien
12
Saud Abdulhamid
Défenseur
4
Abdulelah Al-Amri
Défenseur
5
Hassan Altambakti
Défenseur
24
Moteb Al-Harbi
Défenseur
26
Mohammed Abu Al-Shamat
Milieu
23
Mohamed Kanno
Milieu
15
Abdullah Al-Khaibari
Milieu
10
Salem Al-Dawsari
Milieu
9
Firas Al-Buraikan
Attaquant
7
Musab Al Juwayr
Attaquant
Remplaçants 15
22
Ahmed Al-Kassar
1
Nawaf Al-Aqidi
3
Ali Lajami
25
Jehad Thakri
14
Hassan Kadesh
2
Ali Majrashi
13
Nawaf Boushal
6
Nasser Al-Dawsari
16
Ziyad Aljohani
8
Ayman Yahya
18
Ala'a Al-Hejji
11
Saleh Al-Shehri
17
Khalid Al-Ghannam
19
Abdullah Al-Hamdan
20
Sultan Mandash
Titulaires 11
23
Fernando Muslera
Gardien
13
Guillermo Varela
Défenseur
3
Sebastián Cáceres
Défenseur
16
Mathías Olivera
Défenseur
17
Matías Viña
Défenseur
8
Federico Valverde
Milieu
5
Manuel Ugarte
Milieu
6
Rodrigo Bentancur
Milieu
20
Maximiliano Araújo
Milieu
21
Federico Viñas
Attaquant
9
Darwin Núñez
Attaquant
Remplaçants 13
12
Santiago Mele
1
Sergio Rochet
2
José María Giménez
25
Juan Sanabria
24
Santiago Bueno
22
Joaquín Piquerez
18
Brian Rodríguez
11
Facundo Pellistri
15
Emiliano Martínez
14
Agustín Canobbio
7
Nicolás de la Cruz
26
Rodrigo Zalazar
19
Rodrigo Aguirre
Les chiffres du match
Tirs cadres : Arabie saoudite 3 / Uruguay 3 Tirs : Arabie saoudite 5 / Uruguay 9 Possession : Arabie saoudite 37% / Uruguay 63% Corners : Arabie saoudite 4 / Uruguay 4 Fautes : Arabie saoudite 5 / Uruguay 5 Cartons jaunes : Arabie saoudite 1 / Uruguay 0 Passes : Arabie saoudite 241 / Uruguay 400 Precision des passes : Arabie saoudite 76% / Uruguay 88% xG : Arabie saoudite 0.93 / Uruguay 0.57
Joueurs clés
Abdulelah Al-Amri (Arabie saoudite) : note 7.6, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s) Mohammed Al-Owais (Arabie saoudite) : note 7.2, 3 arret(s) Fernando Muslera (Uruguay) : note 6.5, 2 arret(s) Moteb Al-Harbi (Arabie saoudite) : note 7.2 Mathías Olivera (Uruguay) : note 7.2 Mohamed Kanno (Arabie saoudite) : note 6.9 Maximiliano Araújo (Uruguay) : note 6.9 Saud Abdulhamid (Arabie saoudite) : note 6.7
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
20/06/2018 Uruguay 1-0 Arabie saoudite (World Cup)
15/06
Groupe H
Arabie saoudite
Termine
1-1
Hard Rock Stadium Uruguay
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Les chiffres du match
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Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
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21/06
Groupe H
Espagne
A venir
17:00
Mercedes-Benz Stadium Arabie saoudite
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Absences et blessures
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21/06
Groupe H
Uruguay
A venir
23:00
Hard Rock Stadium Cap-Vert
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Compositions
Statistiques
Confrontations
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Compositions
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Les chiffres du match
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Joueurs clés
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Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
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27/06
Groupe H
Cap-Vert
A venir
01:00
NRG Stadium Arabie saoudite
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Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
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Compositions
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Les chiffres du match
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Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
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27/06
Groupe H
Uruguay
A venir
01:00
Estadio Akron Espagne
Groupe H
Equipe J G N P BP BC Diff Pts Arabie saoudite 1 0 1 0 1 1 0 1 Uruguay 1 0 1 0 1 1 0 1 Cap-Vert 1 0 1 0 0 0 0 1 Espagne 1 0 1 0 0 0 0 1
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