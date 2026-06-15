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Arabie saoudite 1-1 Uruguay : Araujo égalise pour l’Uruguay

Maximiliano Araújo a égalisé à la 80e minute pour l’Uruguay face à l’Arabie saoudite, ramenant les deux équipes à 1-1. Menée 1-0 avant ce but, la sélection uruguayenne revient dans le match au moment où la rencontre entre dans ses dix dernières minutes réglementaires. Le but n’est pas signalé comme un penalty ni comme un but contre son camp, il est donc attribué directement à Araújo dans les faits confirmés.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Arabie saoudite VS Uruguay, le 15/06/2026 23:00, stade Hard Rock Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
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Cette égalisation modifie immédiatement la situation au score. L’Arabie saoudite, qui tenait l’avantage, voit l’Uruguay revenir à hauteur, tandis que le match repasse dans un équilibre strict à 1-1. Aucune supériorité ou infériorité numérique n’étant indiquée, l’impact se limite ici au tableau d’affichage et au scénario confirmé, avec un avantage saoudien effacé par ce but tardif.

La rencontre se dispute au Hard Rock Stadium dans le cadre de la phase de groupes, au sein du Groupe H. À ce stade du match, le fait marquant confirmé reste donc ce but de Maximiliano Araújo à la 80e minute, qui transforme un score de 1-0 pour l’Arabie saoudite en 1-1 entre l’Arabie saoudite et l’Uruguay.

Arabie saoudite
Termine Hard Rock Stadium
Uruguay
15/06/2026 23:00 Groupe H
Resume finalRésumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 41'But - A. Al Amri1-0Arabie saoudite
  2. 44'Carton jaune - A. Al AmriArabie saoudite, 44e
  3. 46'Remplacement - M. Vina (remplace J. Sanabria)Uruguay, 46e
  4. 46'Remplacement - D. Nunez (remplace A. Canobbio)Uruguay, 46e
  5. 63'Remplacement - M. Al Juwayr (remplace N. Al Dawsari)Arabie saoudite, 63e
  6. 72'Remplacement - M. Ugarte (remplace N. de la Cruz)Uruguay, 72e
  7. 80'But - M. Araujo1-1Uruguay
  8. 81'Remplacement - M. Araujo (remplace B. Rodriguez)Uruguay, 81e
  9. 81'Remplacement - M. Abu Al Shamat (remplace N. Boushal)Arabie saoudite, 81e
  10. 90'Remplacement - F. Vinas (remplace R. Aguirre)Uruguay, 90e
  11. 90+2'Remplacement - S. Abdulhamid (remplace A. Lajami)Arabie saoudite, 90+2e
  12. 90+3'Remplacement - M. Al Harbi (remplace A. Al Hamdan)Arabie saoudite, 90+3e
  13. 90+3'Remplacement - F. Al Buraikan (remplace A. Hejji)Arabie saoudite, 90+3e
Calendrier Groupe H
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Groupe H
Espagne
Termine Mercedes-Benz Stadium
Cap-Vert
Resume final
Groupe H
Arabie saoudite
Termine Hard Rock Stadium
Uruguay
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Arabie saoudite
Groupe H
Uruguay
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Cap-Vert
Groupe H
Cap-Vert
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Arabie saoudite
Groupe H
Uruguay
A venir Estadio Akron
Espagne
Groupe H
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Arabie saoudite10101101
Uruguay10101101
Cap-Vert10100001
Espagne10100001
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