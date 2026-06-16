Julien Cohen accueille une petite fille prénommée Ella à 60 ans

Julien Cohen, ancien visage emblématique du programme « Affaire conclue » sur France 2, vient d’annoncer une heureuse nouvelle qui marque un tournant dans sa vie personnelle. À l’âge de 60 ans, l’antiquaire a accueilli une petite fille prénommée Ella, fruit de son amour avec Mélanie, sa compagne de vingt ans sa cadette. L’annonce officielle a été faite par Julien Cohen lui-même via un post Facebook émouvant où il pose souriant avec sa fille dans les bras, témoignant de sa joie intense.

De 2017 à 2021, Julien Cohen s’est imposé comme l’un des acheteurs incontournables de « Affaire conclue », une émission qui a consolidé sa notoriété dans le monde de l’antiquité et du marché d’objets rares et précieux. Cependant, conscient des exigences importantes liées à cette activité, il a décidé de quitter le programme en raison du rythme intense et des sacrifices personnels nécessaires. Dans une interview accordée à Télé Loisirs, il expliquait que son engagement dans l’émission et les autres projets télévisés lui prenait trois jours par semaine, ce qui « bouffait un peu » son énergie et sa disponibilité pour sa vie privée.

Le 4 juin dernier, lors de sa participation à l’émission « Jet de Luxe » animée par Jordan de Luxe, Julien Cohen avait annoncé qu’il allait devenir père très prochainement, révélant sa joie et ses attentes pour cet événement majeur. Ce moment est maintenant concrétisé avec la naissance d’Ella, son quatrième enfant. Cette nouvelle vie familiale semble s’inscrire dans une dynamique de bonheur partagé avec Mélanie, la mère de la fillette, à qui il a adressé des remerciements particuliers dans son message publié sur les réseaux sociaux.

Julien Cohen papa de quatre enfants et fou amoureux de Mélanie, de vingt ans sa cadette

Avant la naissance d’Ella, Julien Cohen est déjà père de trois enfants. Ses deux aînés, Carla et Zacary, sont issus de son premier mariage avec Marie-Laure. Ensuite, Nina est venue compléter la fratrie, née de sa relation avec sa seconde épouse, Karine Ohana-Cohen. Aujourd’hui, Julien Cohen forme une nouvelle famille avec Mélanie, rencontrée sur le plateau d’ »Affaire conclue ». Cette dernière, de vingt ans sa cadette, était initialement venue en tant que vendeuse pour proposer un service, une rencontre qui allait faire basculer la vie personnelle de l’antiquaire.

Lors d’une interview récente avec Jordan de Luxe, Julien Cohen s’est remémoré leur première rencontre, racontant qu’il aimait « titiller les vendeurs » avant de conclure une vente. Lorsqu’il a découvert que Mélanie était gymnaste, il a proposé un arrangement original : pour chaque saut périlleux avant qu’elle réaliserait, il augmenterait le montant de la vente de 100 euros. Sur une distance de six mètres, elle a accompli trois sauts, ce qui lui a valu 300 euros de plus. Cette anecdote illustre leur complicité dès les premiers échanges et témoigne de la légèreté et de l’humour qui caractérisent leur relation.

Depuis ce jour, Julien Cohen et Mélanie ne se quittent plus, construisant ensemble une nouvelle page de leur histoire familiale. La naissance d’Ella représente un événement marquant dans la vie de l’ancien acheteur d’ »Affaire conclue », qui partage aujourd’hui cette grande joie avec ses fans et le public via les réseaux sociaux.