Mathilde Lacombe lance Ollie, une enseigne skincare dédiée aux ados

Mathilde Lacombe, déjà à l’origine du succès de la marque Aime, lance Ollie, une enseigne de skincare entièrement dédiée aux adolescents et pré-adolescents qui propose une routine minimaliste axée sur la sécurité, l’hygiène et l’éducation aux soins de la peau.

La marque intervient dans un contexte où les routines beauté commencent de plus en plus tôt et où de nombreux jeunes reproduisent des gestes vus sur les réseaux sociaux, parfois avec des produits trop agressifs ou peu adaptés. Ollie se positionne comme une alternative visant à prévenir les excès et à proposer des formulations plus douces et pédagogiques.

Conçue par une fondatrice elle-même mère de trois enfants, la gamme propose une offre volontairement courte et accessible, pensée pour répondre aux besoins quotidiens des peaux jeunes sans surcharger la routine.

Une routine courte, des formules pensées pour les peaux jeunes

La philosophie de Ollie repose sur trois gestes fondamentaux : nettoyer, hydrater et protéger l’équilibre naturel de la peau. La marque met en avant l’idée qu’une peau jeune n’a pas besoin de routines complexes ni d’actifs trop puissants susceptibles d’altérer la barrière cutanée.

Sur l’aspect sécurité, Ollie promet des formules « ultra sûres », présentées comme testées et encadrées. Côté attractivité pour les adolescents, la ligne mise sur des textures agréables, des senteurs douces et des packagings modernes afin de concilier les attentes des jeunes avec la transparence et la tranquillité demandées par les parents.

Mathilde Lacombe explique qu’elle a imaginé la marque « avant tout en tant que maman de trois enfants, dont deux jeunes ados de 11 et 13 ans », constatant selon elle une offre segmentée entre produits pour bébés et soins pour adultes, laissant peu de place aux besoins spécifiques des adolescents.

La gamme présentée se compose de produits ciblés et tarifés de manière accessible : la Mousse Nettoyante « Clean vibes » à 14,90€, le Gel-Crème Hydratant « Skin crush » à 16,90€, et la Brume SOS « Skin reset » à 17,90€, décrite comme un spray multifonction pour visage et corps formulé autour d’un ingrédient unique visant à purifier et apaiser.

Parmi les autres références figurent le Déodorant « Cool kid » à 7,90€ et le Baume Lèvres « Best Balm Forever » à 9,90€, destinés à accompagner les premières habitudes d’hygiène. Une Brume Parfumée Cheveux & Corps, proposée à 16,90€, complète l’offre en apportant une dimension sensorielle à la routine.

La marque se présente également comme éducative, souhaitant accompagner les jeunes dans leurs premières expériences de soin et dans leur rapport à l’image de soi, avec une approche décrite comme positive et bienveillante.