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Arabie saoudite 1-0 Uruguay : Al Amri lance l’Arabie saoudite

Abdulelah Al-Amri a marqué à la 41e minute pour l’Arabie saoudite face à l’Uruguay, donnant l’avantage aux Saoudiens dans cette rencontre de Coupe du monde 2026. Alors que le score était encore de 0-0, ce but ouvre le tableau d’affichage et porte le score à 1-0 en faveur de l’Arabie saoudite, juste avant la fin de la première période.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Arabie saoudite VS Uruguay, le 15/06/2026 23:00, stade Hard Rock Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
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Cette ouverture du score change immédiatement la situation du match. L’Uruguay se retrouve mené, tandis que l’Arabie saoudite dispose désormais d’un avantage concret à protéger. À ce stade de la rencontre, le fait confirmé reste ce basculement au score, sans autre indication fournie sur une supériorité ou une infériorité numérique. Le scénario place donc l’équipe saoudienne en position favorable après un début de match resté jusque-là à égalité.

Le but d’Al-Amri intervient dans le cadre de la phase de groupes, au sein du Groupe H, au Hard Rock Stadium. Dans ce duel entre l’Arabie saoudite et l’Uruguay, la formation saoudienne prend les commandes à la 41e minute grâce à cette réalisation. Le score confirmé après le but est désormais de 1-0, un avantage qui structure la suite immédiate de cette affiche.

Arabie saoudite
Mi-temps Hard Rock Stadium
Uruguay
15/06/2026 23:00 Groupe H
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 41'But - A. Al Amri1-0Arabie saoudite
  2. 44'Carton jaune - A. Al AmriArabie saoudite, 44e
Calendrier Groupe H
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Groupe H
Espagne
Termine Mercedes-Benz Stadium
Cap-Vert
Resume final
Groupe H
Arabie saoudite
Mi-temps Hard Rock Stadium
Uruguay
Résumé à la pause
Groupe H
Espagne
A venir Mercedes-Benz Stadium
Arabie saoudite
Groupe H
Uruguay
A venir Hard Rock Stadium
Cap-Vert
Groupe H
Cap-Vert
A venir NRG Stadium
Arabie saoudite
Groupe H
Uruguay
A venir Estadio Akron
Espagne
Groupe H
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Cap-Vert10100001
Espagne10100001
Arabie saoudite00000000
Uruguay00000000
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