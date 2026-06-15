Arabie saoudite 1-0 Uruguay : Al Amri lance l’Arabie saoudite

Abdulelah Al-Amri a marqué à la 41e minute pour l’Arabie saoudite face à l’Uruguay, donnant l’avantage aux Saoudiens dans cette rencontre de Coupe du monde 2026. Alors que le score était encore de 0-0, ce but ouvre le tableau d’affichage et porte le score à 1-0 en faveur de l’Arabie saoudite, juste avant la fin de la première période.

Cette ouverture du score change immédiatement la situation du match. L’Uruguay se retrouve mené, tandis que l’Arabie saoudite dispose désormais d’un avantage concret à protéger. À ce stade de la rencontre, le fait confirmé reste ce basculement au score, sans autre indication fournie sur une supériorité ou une infériorité numérique. Le scénario place donc l’équipe saoudienne en position favorable après un début de match resté jusque-là à égalité.

Le but d’Al-Amri intervient dans le cadre de la phase de groupes, au sein du Groupe H, au Hard Rock Stadium. Dans ce duel entre l’Arabie saoudite et l’Uruguay, la formation saoudienne prend les commandes à la 41e minute grâce à cette réalisation. Le score confirmé après le but est désormais de 1-0, un avantage qui structure la suite immédiate de cette affiche.

Contexte du but Événement publié à la 41e minute. Score au moment de l’événement : 1-0. Score actuel : Arabie saoudite 1-0 Uruguay.

Arabie saoudite Mi-temps 1-0 Hard Rock Stadium Uruguay Uruguay Fil du match 41' ⚽ But - A. Al Amri 1-0 44' Carton jaune - A. Al Amri

Calendrier Groupe H Voir le Calendrier Complet Voir la fiche du match Espagne - Cap-Vert Fiche match Espagne - Cap-Vert Espagne 0-0 0-0 Cap-Vert Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 16' Carton jaune - S. Lopes Cabral 61' ↑↓ Remplacement - J. Cabral (remplace W. Semedo) 61' ↑↓ Remplacement - D. Livramento (remplace N. Da Costa) 61' ↑↓ Remplacement - L. Duarte (remplace D. Duarte) 71' ↑↓ Remplacement - F. Ruiz (remplace M. Merino) 71' ↑↓ Remplacement - Gavi (remplace Lamine Yamal) 76' ↑↓ Remplacement - S. Lopes Cabral (remplace Joao Paulo) 79' ↑↓ Remplacement - J. Monteiro (remplace T. Arcanjo) 81' ↑↓ Remplacement - F. Torres (remplace D. Olmo) 87' ↑↓ Remplacement - Rodri (remplace N. Williams) 90+3' Carton jaune - Pedri Compositions Espagne Système 4-3-3 Sélectionneur Luis de la Fuente Titulaires 11 23 Unai Simón Gardien 5 Marcos Llorente Défenseur 22 Pau Cubarsí Défenseur 14 Aymeric Laporte Défenseur 24 Marc Cucurella Défenseur 8 Fabián Ruiz Milieu 16 Rodri Milieu 20 Pedri Milieu 7 Ferran Torres Attaquant 21 Mikel Oyarzabal Attaquant 9 Pablo Gavi Attaquant Remplaçants 15 1 David Raya

13 Joan García

2 Marc Pubill

4 Eric García

12 Pedro Porro

3 Alejandro Grimaldo

6 Mikel Merino

15 Alex Baena

18 Martín Zubimendi

10 Dani Olmo

17 Nico Williams

19 Lamine Yamal

11 Yéremy Pino

25 Victor Muñoz

26 Borja Iglesias Cap-Vert Système 4-1-4-1 Sélectionneur Pedro Leitao Brito Titulaires 11 1 Vozinha Gardien 22 Steven Moreira Défenseur 4 Pico Défenseur 3 Diney Borges Défenseur 13 Sidny Lopes Cabral Défenseur 6 Kevin Lenini Milieu 20 Ryan Mendes Milieu 15 Laros Duarte Milieu 10 Jamiro Monteiro Milieu 7 Jovane Cabral Milieu 19 Dailon Rocha Livramento Attaquant Remplaçants 15 14 Deroy Duarte

17 Willy Semedo

21 Nuno Da Costa

12 Márcio Rosa

23 CJ Dos Santos

2 Stopira

5 Logan Costa

24 Wagner Pina

25 Kelvin Pires

8 João Paulo

11 Garry Rodrigues

16 Yannick Semedo

18 Telmo Arcanjo

26 Hélio Varela

9 Gilson Tavares Les chiffres du match Tirs cadres : Espagne 7 / Cap-Vert 0

: Espagne 7 / Cap-Vert 0 Tirs : Espagne 23 / Cap-Vert 3

: Espagne 23 / Cap-Vert 3 Possession : Espagne 74% / Cap-Vert 26%

: Espagne 74% / Cap-Vert 26% Corners : Espagne 8 / Cap-Vert 0

: Espagne 8 / Cap-Vert 0 Fautes : Espagne 9 / Cap-Vert 1

: Espagne 9 / Cap-Vert 1 Cartons jaunes : Espagne 0 / Cap-Vert 1

: Espagne 0 / Cap-Vert 1 Passes : Espagne 745 / Cap-Vert 256

: Espagne 745 / Cap-Vert 256 Precision des passes : Espagne 92% / Cap-Vert 75%

: Espagne 92% / Cap-Vert 75% xG : Espagne 2.06 / Cap-Vert 0.04 Joueurs clés Vozinha (Cap-Vert) : note 9.3, 7 arret(s)

(Cap-Vert) : note 9.3, 7 arret(s) Pedri (Espagne) : note 8.9

(Espagne) : note 8.9 Rodri (Espagne) : note 8.3

(Espagne) : note 8.3 Diney Borges (Cap-Vert) : note 8.2

(Cap-Vert) : note 8.2 Aymeric Laporte (Espagne) : note 7.9

(Espagne) : note 7.9 Marcos Llorente (Espagne) : note 7.7

(Espagne) : note 7.7 Pau Cubarsí (Espagne) : note 7.7

(Espagne) : note 7.7 Marc Cucurella (Espagne) : note 7.2 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe H Espagne Termine 0-0 Mercedes-Benz Stadium Cap-Vert Cap-Vert Resume final Voir la fiche du match Arabie saoudite - Uruguay Fiche match Arabie saoudite - Uruguay Arabie saoudite 1-0 Mi-temps · 1-0 Uruguay Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 41' ⚽ But - A. Al Amri 1-0 44' Carton jaune - A. Al Amri Compositions Arabie saoudite Système 4-4-2 Sélectionneur Georgios Donis Titulaires 11 21 Mohammed Al-Owais Gardien 12 Saud Abdulhamid Défenseur 4 Abdulelah Al-Amri Défenseur 5 Hassan Altambakti Défenseur 24 Moteb Al-Harbi Défenseur 26 Mohammed Abu Al-Shamat Milieu 23 Mohamed Kanno Milieu 15 Abdullah Al-Khaibari Milieu 10 Salem Al-Dawsari Milieu 9 Firas Al-Buraikan Attaquant 7 Musab Al Juwayr Attaquant Remplaçants 15 22 Ahmed Al-Kassar

1 Nawaf Al-Aqidi

3 Ali Lajami

25 Jehad Thakri

14 Hassan Kadesh

2 Ali Majrashi

13 Nawaf Boushal

6 Nasser Al-Dawsari

16 Ziyad Aljohani

8 Ayman Yahya

18 Ala'a Al-Hejji

11 Saleh Al-Shehri

17 Khalid Al-Ghannam

19 Abdullah Al-Hamdan

20 Sultan Mandash Uruguay Système 4-4-2 Sélectionneur Marcelo Bielsa Titulaires 11 23 Fernando Muslera Gardien 13 Guillermo Varela Défenseur 3 Sebastián Cáceres Défenseur 16 Mathías Olivera Défenseur 17 Matías Viña Défenseur 8 Federico Valverde Milieu 5 Manuel Ugarte Milieu 6 Rodrigo Bentancur Milieu 20 Maximiliano Araújo Milieu 21 Federico Viñas Attaquant 9 Darwin Núñez Attaquant Remplaçants 13 12 Santiago Mele

1 Sergio Rochet

2 José María Giménez

25 Juan Sanabria

24 Santiago Bueno

22 Joaquín Piquerez

18 Brian Rodríguez

11 Facundo Pellistri

15 Emiliano Martínez

14 Agustín Canobbio

7 Nicolás de la Cruz

26 Rodrigo Zalazar

19 Rodrigo Aguirre Les chiffres du match Tirs cadres : Arabie saoudite 1 / Uruguay 1

: Arabie saoudite 1 / Uruguay 1 Tirs : Arabie saoudite 4 / Uruguay 3

: Arabie saoudite 4 / Uruguay 3 Possession : Arabie saoudite 42% / Uruguay 58%

: Arabie saoudite 42% / Uruguay 58% Corners : Arabie saoudite 3 / Uruguay 1

: Arabie saoudite 3 / Uruguay 1 Fautes : Arabie saoudite 4 / Uruguay 5

: Arabie saoudite 4 / Uruguay 5 Passes : Arabie saoudite 178 / Uruguay 247

: Arabie saoudite 178 / Uruguay 247 Precision des passes : Arabie saoudite 78% / Uruguay 85%

: Arabie saoudite 78% / Uruguay 85% xG : Arabie saoudite 0.13 / Uruguay 0.21 Joueurs clés Fernando Muslera (Uruguay) : note 6.9, 1 arret(s)

(Uruguay) : note 6.9, 1 arret(s) Mohammed Al-Owais (Arabie saoudite) : note 6.7, 1 arret(s)

(Arabie saoudite) : note 6.7, 1 arret(s) Mathías Olivera (Uruguay) : note 7

(Uruguay) : note 7 Moteb Al-Harbi (Arabie saoudite) : note 6.9

(Arabie saoudite) : note 6.9 Hassan Altambakti (Arabie saoudite) : note 6.7

(Arabie saoudite) : note 6.7 Sebastián Cáceres (Uruguay) : note 6.7

(Uruguay) : note 6.7 Rodrigo Bentancur (Uruguay) : note 6.7

(Uruguay) : note 6.7 Saud Abdulhamid (Arabie saoudite) : note 6.6 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 20/06/2018 Uruguay 1-0 Arabie saoudite (World Cup) Groupe H Arabie saoudite Mi-temps 1-0 Hard Rock Stadium Uruguay Uruguay Résumé à la pause Voir la fiche du match Espagne - Arabie saoudite Fiche match Espagne - Arabie saoudite Espagne 17:00 A venir Arabie saoudite Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe H Espagne A venir 17:00 Mercedes-Benz Stadium Arabie saoudite Arabie saoudite Voir la fiche du match Uruguay - Cap-Vert Fiche match Uruguay - Cap-Vert Uruguay 23:00 A venir Cap-Vert Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe H Uruguay A venir 23:00 Hard Rock Stadium Cap-Vert Cap-Vert Voir la fiche du match Cap-Vert - Arabie saoudite Fiche match Cap-Vert - Arabie saoudite Cap-Vert 01:00 A venir Arabie saoudite Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe H Cap-Vert A venir 01:00 NRG Stadium Arabie saoudite Arabie saoudite Voir la fiche du match Uruguay - Espagne Fiche match Uruguay - Espagne Uruguay 01:00 A venir Espagne Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe H Uruguay A venir 01:00 Estadio Akron Espagne Espagne