France: un obus de la Première Guerre mondiale coincé dans le derrière d’un homme

Dans le sud de la France, un service hospitalier de Toulouse a pris en charge un jeune homme de 24 ans venu se plaindre de douleurs et qui, dans un premier temps, n’a pas donné d’explication sur son état. Lors d’une intervention chirurgicale, l’équipe médicale a découvert qu’un obus d’artillerie datant de 1918, d’environ 16 cm de long et 4 cm de diamètre, avait été inséré dans son anus.

Le personnel de l’établissement a immédiatement prévenu les autorités, ce qui a entraîné l’évacuation de certaines zones de l’hôpital. Des démineurs, la police et des sapeurs‑pompiers ont été dépêchés sur place pour prendre en charge l’engin. Les pompiers ont indiqué au journal Le Parisien que l’obus avait été neutralisé sans danger.

Le patient se remet de l’opération et pourrait faire l’objet de poursuites au regard de la réglementation française sur les armes. Les médecins ont précisé que ce type de situation n’est pas unique : un homme de 45 ans aurait attendu dix jours avant de consulter avec un gobelet métallique coincé dans le rectum, objet prétendument introduit par des amis lors d’une plaisanterie sous l’emprise de l’alcool à Surat (Inde) et enfoncé davantage quand il a essayé de le retirer.

Autres cas signalés

Un autre incident récent relate qu’un homme au Texas a été surpris en train d’introduire dans son anus des objets anciens, dont un pinceau de maquillage et un décapsuleur, à l’intérieur d’un magasin avant de les remettre sur les rayons. Les professionnels de santé mettent en garde contre ces pratiques, qui peuvent provoquer des blessures mortelles et entraîner des conséquences juridiques graves.