Bénin : un grand serpent aperçu à Agla mobilise les services forestiers et la police

Les services forestiers et la Police républicaine sont intervenus à Agla, à Cotonou, après la diffusion d’une vidéo montrant un serpent de grande taille aperçu dans le quartier. L’animal n’a pas encore été localisé ni capturé, mais les autorités appellent les habitants à la prudence et recommandent de signaler toute nouvelle apparition sans tenter de l’approcher.

Les services forestiers de la Direction des Eaux, Forêts et Chasse et la Police républicaine de Cotonou ont effectué samedi 30 mai une descente de terrain dans le quartier Agla, arrondissement de Cotonou, après qu’un serpent de grande taille y a été filmé le mercredi 27 mai par un habitant. L’animal a été aperçu dans la zone située après le restaurant Agla Show, en direction de la Brigade des mœurs. Sa présence n’avait pas encore été confirmée par les agents au moment de la publication, et l’animal n’a pas été capturé.

La mission conjointe était conduite par l’Adjudant-chef Fanou Tognissou, responsable forestier adjoint de Cotonou, le Sergent-major Allognon Olivier, chef de poste adjoint de Cotonou II, et le commissaire Kouyami Parfait. Les agents ont recueilli les témoignages des riverains et identifié la zone où l’animal aurait été aperçu.

Deux jours avant la descente, les habitants avaient adressé une note d’alerte collective aux autorités locales, préfet du Littoral, maire, chef d’arrondissement, commissariat de police et groupement des sapeurs-pompiers. Le texte décrit une « panique généralisée » depuis l’apparition du reptile : « Sa présence sème la panique et le traumatisme au sein de la population, surtout chez les enfants et les personnes âgées. Plusieurs ménages n’osent plus sortir le soir. »

Consignes et suites de l’intervention

À l’issue de la descente, les agents ont recommandé aux habitants de ne pas approcher l’animal, de ne pas tenter de le capturer et d’alerter immédiatement les services compétents en cas de nouvelle observation. Ils ont précisé que des spécialistes de la faune sauvage seraient mobilisés pour orienter les actions à entreprendre si la présence de l’animal est confirmée.

L’espèce du reptile n’a pas été déterminée même si certaines sources parlent d’un python de Seba. Le Bénin abrite plusieurs espèces de grands serpents non venimeux, dont le python de Seba (Python sebae), le plus grand serpent d’Afrique subsaharienne, capable de dépasser cinq mètres, qui fréquente les zones périurbaines et les cours d’eau. La présence d’un tel reptile dans un quartier densément peuplé de Cotonou est inhabituelle mais documentée : en octobre 2022, un python avait déjà été capturé dans le quartier voisin de Fidjrossè par les services forestiers.

Agla est un arrondissement de Cotonou situé dans la partie nord-ouest de la ville, à quelques kilomètres du quartier des affaires et densément peuplé. Le quartier est traversé par plusieurs canaux et zones humides résiduelles, susceptibles d’attirer des espèces aquatiques ou semi-aquatiques de grande taille.

Les services forestiers et les forces de sécurité ont indiqué suivre le dossier « avec attention ». L’animal n’avait pas été localisé ni capturé au moment de la publication.