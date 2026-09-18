Fonction publique au Bénin: Rodrigue Chaou installe le comité technique pour le recrutement sur titre des AME

​Le processus d’intégration des Aspirants au métier d’enseignant (AME) dans la fonction publique entre dans sa phase active.

fCe vendredi 18 septembre 2026, le ministre délégué chargé du Budget et de la Fonction publique, Rodrigue S. Chaou, a procédé à l’installation officielle du comité technique dédié à la mise à jour, à la qualification et à la fiabilisation de la base de données des enseignants concernés.

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​Cette mise en place fait suite à la validation des modalités de reversement sur titre actée une semaine plus tôt par le président de la République, Romuald Wadagni, lors de sa rencontre avec les organisations syndicales au Palais de la Marina le 11 septembre dernier.

Encadrée par l’arrêté ministériel N° 035-c/MBFP/DC/SGM/DGFP/DPI/SP/022SGG26 du 17 septembre 2026, l’initiative concrétise la volonté du gouvernement de sécuriser le statut administratif et professionnel des Aspirants au Métier d’Enseignant.

​Ce comité interinstitutionnel réunit les principaux organes techniques de l’État, incluant l’Agence nationale pour l’emploi (AnpE), l’Agence nationale d’identification des personnes (ANIP), les Directions de la planification, de l’administration et des finances (DPAF) des ministères sectoriels de l’Éducation, ainsi que les structures spécialisées du ministère de l’Économie et des Finances.

​Lors de la cérémonie, le ministre Rodrigue Chaou a assigné un calendrier strict aux membres de l’équipe technique pour le dépôt de leur rapport final, exigeant rigueur, célérité et méthode afin d’assainir définitivement le fichier des bénéficiaires et d’enclencher les actes d’embauche formels sans retard.