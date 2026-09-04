Bénin : gratuité des formations techniques publiques pour les filles et bourses aux étudiants handicapés

Le gouvernement béninois supprime les frais d'inscription pour les filles dans les filières techniques et crée des bourses universitaires pour les bacheliers handicapés. Ces décisions visent à renforcer l'équité et l'accès à l'emploi.

Le Conseil des ministres du Bénin, réuni le mercredi 2 septembre 2026 sous la présidence de Romuald Wadagni, a acté l’exonération totale des frais d’inscription pour toutes les filles inscrites dans les formations techniques de l’enseignement secondaire public. Cette décision majeure concrétise un nouvel appui étatique en faveur de l’apprentissage des métiers.

L’application de ce dispositif sera immédiate et uniforme à l’échelle de l’ensemble du territoire béninois. Les autorités ont formellement fixé son entrée en vigueur dès la rentrée scolaire et académique 2026-2027, garantissant ainsi un accès sans contrepartie financière pour les collégiennes et lycéennes dès le démarrage de la prochaine année d’études.

Par cette disposition ciblée, l’exécutif entend briser les barrières économiques qui pèsent lourdement sur les ménages et détournent fréquemment les jeunes filles des parcours techniques et professionnels. Dans ces filières stratégiques, la présence féminine demeure en effet nettement inférieure à celle des garçons, un déséquilibre que l’État entend corriger durablement.

Lors de la même séance gouvernementale, l’équipe ministérielle a également validé une mesure d’accompagnement social destinée à l’enseignement supérieur. Dès la rentrée 2026-2027, tous les bacheliers en situation de handicap affichant un taux d’incapacité important recevront une bourse d’études universitaires, sous réserve de leur inscription effective dans une université publique.

Un levier pour la Vision nationale 2060

L’ensemble de ces arbitrages ministériels participe au renforcement continu de la politique nationale d’inclusion éducative et d’adéquation entre l’offre de formation et les besoins réels du marché de l’emploi. Ces orientations concrètes traduisent les engagements structurels formalisés par les autorités dans le cadre de la Vision nationale de développement à l’horizon 2060.