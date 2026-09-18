Vegedream reporte son concert d’Abobo au 30 janvier 2027

Le rendez-vous de Vegedream prévu le 19 septembre à Abobo est décalé au 30 janvier 2027. La séquence touristique doit désormais débuter la veille à la Place ADO.

Le concert de Vegedream annoncé pour ce samedi 19 septembre à la Place ADO d’Abobo est reporté au samedi 30 janvier 2027, selon une nouvelle programmation publiée jeudi 17 septembre par l’Agence Presse Radio et Audio (APRA). La séquence touristique qui devait ouvrir l’étape ce vendredi 18 septembre est, elle, reprogrammée au vendredi 29 janvier.

Le changement intervient à la veille du rendez-vous initial. APRA l’attribue à l’arrivée d’Air Côte d’Ivoire parmi les partenaires de « Ma Belle Côte d’Ivoire Tour », l’organisation ayant choisi de décaler l’étape pour permettre à la compagnie de s’intégrer pleinement au dispositif.

Abobo reste donc la première grande étape du projet. Le nouveau calendrier maintient le format sur deux jours : une séquence de découverte et de valorisation locale le 29 janvier, puis un grand concert de clôture le 30 janvier à la Place ADO. Les modalités d’accès actualisées n’ont pas encore été détaillées dans l’annonce du report.

Le changement concerne un rendez-vous qui avait déjà suscité une forte demande. La billetterie de l’ancienne date affichait complet pour l’accès Grand Public. Vendredi, la page de réservation Trenderz continuait encore d’indiquer le 19 septembre, avec les catégories VIP et VVIP proposées respectivement à 10 000 et 25 000 FCFA. Aucune précision n’a été publiée dans la nouvelle annonce sur le sort des réservations déjà enregistrées.

Gagnoa programmé une semaine plus tard

La tournée doit ensuite passer par Gagnoa les vendredi 5 et samedi 6 février 2027. APRA annonce deux journées associant découverte du territoire, patrimoine, gastronomie et musique, avec le concert principal prévu le samedi.

« Ma Belle Côte d’Ivoire Tour » avait été lancé institutionnellement en juillet à Paris, avec l’objectif d’associer concerts populaires et promotion touristique dans plusieurs villes ivoiriennes. Le calendrier initial prévoyait Abobo les 18 et 19 septembre avant des étapes à Bouaké, Korhogo, Daloa, Man, Ferkessédougou et Gagnoa.

APRA indique que le nouveau dispositif reste ouvert à d’autres étapes, notamment Daloa, Yopougon, Grand-Bassam, Assinie, San-Pédro, Marcory, Yamoussoukro, Korhogo, Bouaké, Plateau et Boundiali.